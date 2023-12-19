"Много танков": футболист, игравший в РФ, рассказал о вещем сне с войной в Украине

Бывший игрок сборной Нигерии рассказал, что "стоял между танков", а вещие сны видит не впервые.

Related video

Питер Одемвингие, нигерийский футболист, выступавший за российские клубы, признался, что видел вещий сон, в котором были танки и боевые действия в Украине. Об этом он рассказал изданию Championat.

Важно

УЕФА исключил сборную России из Лиги наций 2024/25: Беларусь сыграет на нейтральном поле

Он сообщил, что это произошло накануне вторжения войск РФ. В январе ему снилось большое количество тяжелой бронетехники.

"Много танков. И я — между ними", — сообщил Питер.

Бывший игрок сборной Нигерии добавил, что вещие сны видит не впервые. В 2020 году, по его словам, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже были такие ведения.

Он чувствовал, что с ним кто-то общается ночью. Голос предупредил о больших переменах в мире.

"Глобалистская программа идет шаг за шагом", — отметил нигериец.

Питер Одемвингие отметил, что в мире происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в нехорошее будущее.

Гибель футболистов на войне против России

На войне с РФ, как стало известно 1 декабря, погиб бывший футболист клуба "Волинь" Роман Годованый. Бывший спортсмен служил в 33 ОМБр. Он погиб во время выполнения боевого задания в результате взрыва российского снаряда.

В июне на фронте погиб украинский футболист Кирилл Молоков. Украинский спортсмен-военнослужащий был воспитанником МСК "Дніпро". Защитник погиб во время штурма позиций российских войск.

Напомним, 4 декабря футболист испанского клуба потерял сознание во время матча. Драгиша Гудель после предварительной потери сознания играет с имплантированным дефибриллятором для поддержания работы сердца. Сейчас сербский футболист находится под наблюдением врачей.