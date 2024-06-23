Три перші кола. Макс Ферстаппен переміг на гран-прі Іспанії: огляд 10-го етапу Формули 1 (фото, відео)

Макс Ферстаппен виграв гран-прі Формули 1 в Іспанії. Ландо Норріс, який стартував із поула, не зміг утримати лідерство на старті перегонів і фінішував другим.

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Ландо Норріс виграв поул на гран-прі Формули 1 у Барселоні, проте перемогу в перегонах здобув Макс Ферстаппен, який вийшов у лідери на третьому колі. Норріс фінішував другим, третім на подіумі стояв Льюїс Гемілтон.

Минули ті часи, коли гонщики намотували трасою в Барселоні кола, тестуючи боліди. Однак цей трек настільки добре вивчений командами, що є еталоном для визначення реальної сили машин. Переможець у Барселоні — фаворит чемпіонату. Але оскільки цього року гран-прі Іспанії лише десятий за рахунком, фаворита ми й так знаємо.

Ландо швидший за Макса: кваліфікація гран-прі Іспанії 2024

У першому сегменті кваліфікації слабко виступив Williams, повністю зайнявши останній ряд. До останнього місця Логана Сарджента постукали знизу стюарди, присудивши штраф три позиції за блокування. А для Алекса Албона 19-те місце стало найгіршим у сезоні, але стартував він за рішенням команди ще далі — з піт-лейн. Перед гран-прі ходили наполегливі чутки, що Карлос Сайнс майже підписав контракт із Williams. Якщо це правда, то бачити, як твоя майбутня команда займає останній ряд на твоєму домашньому гран-прі, — не найприємніше видовище.

До другого сегменту вперше цього року потрапив Джоу Гуанью (15-й). Серхіо Перес на минулому гран-прі отримав штраф +3 місця у кваліфікації за те, що він виконав наказ команди та довів свій розбитий болід до боксів. У Барселоні він хоч і вийшов до фінального сегменту, але проїхав коло не дуже швидко, ще й допомагав Максу на прямій розігнати болід, у результаті з урахуванням штрафних позицій отримав 11-те місце на старті.

У фінал пробилися двоє гонщиків Alpine з найкращими для себе результатами цього року: Гаслі — 7-й, Окон — 8-й. Після Монреаля в Alpine розгорівся черговий скандал. Окон був обурений через те, що його попросили пропустити напарника на фінальних колах у Канаді, пообіцяли повернути позицію назад, але відмовилися виконати свою обіцянку. Тож отримавши такий гарний результат у кваліфікації, у команді побоювалися чергових зіткнень. Третій стартовий ряд розділили гонщики Ferrari: Леклер — 5-й, Сайнс — 6-й. Другий ряд посіли гонщики Mercedes: Хемілтон — 3-й, Расселл — 4-й. Ця кваліфікація стала найкращою для Льюїса цього року, незважаючи на те, що днями до ФІА надійшов анонімний лист, який звинувачує команду в саботажі на користь Джорджа. Оскар Піастрі не зміг показати швидке коло у фіналі, двічі виїхавши за межі траси, та здобув найгірше для себе в цьому сезоні дев'яте місце. А Ландо Норріс упевнено проїхав чудове коло, випередивши Макса Ферстаппена (2-й) та завоювавши другий поул у кар'єрі.

Порівняння кваліфікаційних кіл Норріса та Ферстаппена

Виграєш у Барселоні — виграєш чемпіонат: перегони гран-прі Іспанії 2024

Доля перегонів вирішилася на перших трьох колах. Коли згасли стартові вогні та пелетон рвонувся в бій, Ландо Норріс зосередив увагу на тому, щоб не пропустити вперед Макса Ферстаппена, та майже видавив його за межі траси. Макс не здався і зміг випередити британця. Водночас Джордж Расселл, який чудово стартував, кинувся у вільне місце із зовнішнього боку повороту та обійшов їхніх двох.

Здавалося, що ось він зоряний час Джорджа, але Ферстаппен без вагань через коло впевнено пішов в атаку зовнішнім радіусом і вийшов на перше місце.

McLaren хоче боротися саме з Red Bull

Опинившись на третьому місці, Ландо Норріс змушений був вирішувати, чи хоче він випередити Расселла на піт-стопі, чи орієнтир — це лише перемога над Ферстаппеном. Командний місток дозволив Норрісу вирішувати це питання самому. "Я хочу боротися з Максом!", — без вагань відповів Норріс і залишився на трасі, коли Рассел пішов на піт-стоп. За Расселом на піт пішов Ферстаппен. Норріс гнав щосили, вичавлюючи зі своїх шин усе, що міг, але зміг пересидіти своїх суперників лише на 5 кіл. Цього вистачило, щоб здійснити обгони і вийти на друге місце, але дотягнутися до Ферстаппена він не зміг. Другий пізніший піт-стоп теж не дозволив вийти на відстань атаки на Макса. Але до честі Ландо Норріса — він боровся до фінішного прапора, відставання від Макса склало 2,2 секунди.

Фото: Getty Images

Британець був засмучений після перегонів, і нарікав, що він був занадто консервативний на старті. Піастрі та Перес, які провалили кваліфікацію, відіграли кілька місць, але істотно поліпшити свої позиції у них не вийшло. Оскар фінішував сьомим, Серхіо — восьмим.

Mercedes випередив Ferrari

Це були перегони різних стратегій, які не принесли особливих успіхів для гонщиків, які вирішили ризикнути перейти на хард наприкінці, як Джордж Расселл. У підсумку на фініші він став четвертим і пропустив свого напарника, який на другому піт-стопі перейшов на софт. І ледь не пропустив Леклера (5-й), який також атакував на останніх колах на софті. Для Хемілтона це був перший фініш на подіумі в цьому сезоні. Mercedes виглядав впевненіше, ніж Ferrari. Обидві команди суттєво оновили свої боліди, але саме у Mercedes у Барселоні темп був вищим. До того ж гонщики Ferrari ще й допустили контакт один з одним, після перегонів пустившись у взаємні звинувачення.

Фото: Getty Images

Alpine витіснив Aston Martin із топ-5

Невиразна кваліфікація Aston Martin вилилася в такі ж невиразні перегони. Дворазовий володар великого призу гран-прі Іспанії Фернандо Алонсо фінішував 12-м, а його партнер і зовсім став 14-м. Зате Alpine змогли втриматися в очковій зоні. У підсумку команда піднялася на одну сходинку вище в командному заліку, випередивши Haas.

Red Bull сильніший за будь-яких обставин

Вийшовши в лідери на третьому колі, Макс Ферстаппен не дав суперникам шансів на боротьбу, контролюючи відрив. Впевненість, з якою Ферстаппен перемагає вже всьоме в цьому сезоні, вражає. І це при тому, що навіть сам Ландо Норріс стверджував, що McLaren зараз сильніший. Навряд чи це правда, але суперники підібралися справді близько. І тим не менше раз за разом Макс виграє гран-прі. Перемога в перегонах у Барселоні стала 61-ю в кар'єрі Ферстаппена. Наступний етап Формули 1 пройде через тиждень на домашньому для Red Bull автодромі в Австрії.

Найкращий обгін — на 35 колі Норріс обганяє Рассела в боротьбі за друге місце

Результати перегонів. Гран-прі Іспанії 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes + 2.219 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +17.790 Джордж Расселл 63 Mercedes +22.320 Шарль Леклер 16 Ferrari +22.709 Карлос Сайнс 55 Ferrari +31.028 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +33.760 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +59.524 П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +62.025 Естебан Окон 31 Alpine Renault +71.889 Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +79.215 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло

Особистий залік після 10 етапу, гран-прі Іспанії 2024