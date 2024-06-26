Австрія обіграла Нідерланди на Євро-2024: Кіліан Мбаппе вперше забиває (відео)

У групі С збірна Англії та Словенії зіграли внічию і вийшли в плей-офф. Данія та Сербія — залишилися за бортом турніру.

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З 20 попередніх ударів Кіліана Мбаппе по воротах на чемпіонатах Європи жоден не був результативним. Жоден французький гравець не завдавав стільки неефективних ударів по воротах, як нападник "ПСЖ", який цього літа перейшов у мадридський "Реал". Про це повідомляє The Daily Mail.

Попри домінування в першій половині матчу на перерву команди пішли з нулями на табло.

Але на 56-й хвилині Усман Дембеле заробив пенальті, який реалізував Мбаппе. Це перший гол нападника на чемпіонатах Європи.

Таким чином, Франція вийшла в плей-оф із другого місця своєї групи.

Перше посіла Австрія, яка забила у ворота Нідерландів три м'ячі. "Помаранчеві" двічі зрівнювали рахунок, але все ж крапку в матчі поставив австрієць Забітцер.

Таким чином, від групи D до плей-оф вийшли Австрія та Франція.

Група С

У групі С усі чотири команди зберігали можливості для виходу в наступний етап турніру, але в підсумку далі йдуть Англія та Словенія, які зіграли внічию свій матч. Англія — перша, Словенія — друга. До слова, матч ознаменувався виходом на заміну легенди словенського футболу Йосипа Ілічича. 36-річний ветеран минулий сезон провів за "Марібор" із Любляни.

У ще одному матчі цієї групи Данія зіграла внічию із Сербією.

Нагадаємо, що Євро-2024 може стати останнім великим футбольним турніром для Роберта Левандовського. Кіліан Мбаппе, своєю чергою, повернувся на поле після перелому носа в масці.

Також повідомлялося, що в матчі проти бельгійців Сергію Реброву буде потрібна тільки перемога, оскільки у збірної України одна з найгірших різниць забитих і пропущених серед усіх третіх команд на Євро.