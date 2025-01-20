Галатасарай — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи, чи набере перші очки команда Шовковського

Матч Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" відбудеться у Стамбулі 21 січня. Початок — о 17:30 за київським часом.

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У вівторок, 21 січня "Динамо" Київ у виїзному матчі 7-го туру Ліги Європи протистоятиме одному зі стамбульських грандів — "Галатасараю". Зустріч приймає стадіон "Алі Самі Ен".

Шість матчів не принесли команді Олександра Шовковського жодного пункту в турнірній таблиці. У поточному євросезоні київська команда чергує просто поразки з розгромами та зараз перебуває на 36-му, останньому місці в турнірній таблиці.

Галатасарай — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

Навіть математичної ймовірності на вихід у плей-оф другого за вагомістю європейського клубного турніру не залишилося. Але у киян є можливість зберегти обличчя і надати ігрову практику новачкам.

Турецька команда перебуває на шостому рядку таблиці з 12 очками та забезпечила собі місце в топ-24.

Галатасарай — Динамо: де дивитися матч

Динамо в таблиці Ліги Європи

Галатасарай у таблиці Ліги Європи

Матч Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" розпочнеться о 17:30 за київським часом. Права на показ єврокубків в Україні належать компанії MEGOGO.

Нагадаємо, що 12 грудня, у шостому турі Ліги Європи київське "Динамо" програло іспанському "Реал Сосьєдадау" з рахунком 0:3.

Також повідомлялося, що в грудні на матчі київського "Динамо" в Лізі Європи на трибунах помітили прапор бойовиків "ДНР".