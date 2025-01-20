Галатасарай — Динамо: где смотреть матч Лиги Европы, наберет ли первые очки команда Шовковского
Матч Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" состоится в Стамбуле 21 января. Начало — в 17:30 по киевскому времени.
Во вторник, 21 января "Динамо" Киев в выездном матче 7-го тура Лиги Европы будет противостоять одном из стамбульских грандов — "Галатасараю". Встречу принимает стадион "Али Сами Ен".
Шесть матчей не принесли команде Александра Шовковского ни одного пункта в турнирной таблице. В текущем евросезоне киевскя команда чередует просто поражения с разгромами и сейчас находится 36-м, последнем месте в турнирной таблице.
Даже математической вероятности на выход в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира не осталось. Но у киевлян есть возможность сохранить лицо и предоставить игровую практику новичкам.
Турецкая команда находится на шестой строчке таблице с 12 очками и обеспечила себе место в топ-24.
Галатасарай — Динамо: где смотреть матч
Матч Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" начнется в 17:30 по киевскому времени. Права на показ еврокубков в Украине принадлежат компании MEGOGO.
Напомним, что 12 декабря, в шестом туре Лиги Европы киевском "Динамо" проиграло испанскому "Реал Сосьедадау" со счетом 0:3.
Также сообщалось, что в декабре на матче киевского "Динамо" в Лиге Европы на трибунах заметили флаг боевиков "ДНР".