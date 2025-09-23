"Жертви політики": біатлоністка з Норвегії заступилася за росіян

Біатлоністка з Норвегії Інгрід Ландмарк Тандревольд, яка є триразовою чемпіонкою світу в естафеті, двічі чемпіонкою світу серед юніорів та призером безлічі світових і європейських чемпіонатів, назвала російських спортсменів фантастичними та заявила, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підтримує з ними хороші стосунки.

Ці слова пролунали незабаром після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що російських і білоруських спортсменів також допустять до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року під нейтральним прапором за умови відповідності певним вимогам, встановленим МОК, і належної кваліфікації відповідно до положень відповідних міжнародних федерацій, повідомляє FondoItalia.

Серед тих, хто категорично проти допуску росіян і білорусів до змагань у своїх дисциплінах, — IBU. Союз залишається абсолютно непохитним, пояснюючи, що в нейтральних спортсменів немає жодних правових підстав для участі в будь-яких змаганнях під егідою IBU, хоча МОК тепер надав їм таку можливість.

Тандервольд, яка представляє інтереси спортсменів в IBU в Комітеті спортсменів, сумнівається в правильності цього рішення. Вона вважає, що Олімпіада стала політичним питанням, а аргумент про те, що спорт і політика не повинні змішуватися, непереконливий.

"Російські спортсмени дійсно фантастичні. Ми їх знаємо і з ними підтримуємо хороші стосунки. Вони стали жертвами політики своєї країни. У мене немає чіткої відповіді на питання, що правильно, а що ні", — заявила біатлоністка.

Водночас вона вважає позитивним, що IBU займає чітку позицію і висловлює її.

"Нелегко протистояти такій сильній організації, як МОК. Я, чесно кажучи, дуже вражена", — сказала Тандревольд.

Своєю чергою спортсмен Йоган-Влав Смердаль Ботн із розумінням поставився до принципової позиції IBU.

"Ми, вихідці з Норвегії, країни, що межує з Росією, повинні розуміти, що це не просто вторгнення в сусідні країни. Все інше було б повним абсурдом", — зазначив він.

Нагадаємо, МОК повторив до російських і білоруських спортсменів підхід, застосований ще під час Ігор у Парижі.

Також повідомлялося, що в МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади.