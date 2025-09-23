"Жертвы политики": биатлонистка из Норвегии заступилась за россиян

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая является трехкратной чемпионкой мира в эстафете, дважды чемпионкой мира среди юниоров и призером множества мировых и европейских чемпионатов, назвала российских спортсменов фантастическими и заявила, что Международный союз биатлонистов (IBU) поддерживает с ними хорошие отношения.

Эти слова прозвучали вскоре после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены также будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года под нейтральным флагом при условии соответствия определенным требованиям, установленным МОК, и надлежащей квалификации в соответствии с положениями соответствующих международных федераций, сообщает FondoItalia.

Среди тех, кто категорически против допуска россиян и белоруссов к соревнованиям в своих дисциплинах, – IBU. Союз остается абсолютно непреклонным, объясняя, что у нейтральных спортсменов нет никаких правовых оснований для участия в любых соревнованиях под эгидой IBU, хотя МОК теперь предоставил им такую ​​возможность.

Тандервольд, представляющая интересы спортсменов в IBU в Комитете спортсменов, сомневается в правильности этого решения. Она считает, что Олимпиада стала политическим вопросом, а аргумент о том, что спорт и политика не должны смешиваться, неубедителен.

"Российские спортсмены действительно фантастические. Мы их знаем и с ними поддерживаем хорошие отношения. Они стали жертвами политики своей страны. У меня нет внятного ответа на вопрос, что правильно, а что нет", – заявила биатлонистка.

Вместе с тем она считает позитивным, что IBU занимает четкую позицию и выражает ее.

"Нелегко противостоять такой сильной организации, как МОК. Я, честно говоря, весьма впечатлена", – сказала Тандревольд.

В свою очередь спортсмен Йохан-Улав Смердаль Ботн с пониманием отнесся к принципиальной позиции IBU.

"Мы, выходцы из Норвегии, страны, граничащей с Россией, должны понимать, что это не просто вторжение в соседние страны. Все остальное было бы полным абсурдом", – отметил он.

Напомним, МОК повторил к российским и белорусским спортсменам подход, примененный еще во время Игр в Париже.

Также сообщалось, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде.