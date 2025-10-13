Шестирічна львів'янка встановила світовий рекорд (відео)

Шестирічна вихованка відділення спортивної гімнастики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 зі Львівської області Регіна Абрамова встановила не тільки національний, а й світовий рекорд, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині.

Юна атлетка у 2,5 раза перевершила досягнення попередньої рекордсменки Ніколь Князєвої, яка у 2017 році у віці семи років здійснила 80 підйомів із переворотом, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Для Регіни це вже четвертий рекорд у її спортивній кар'єрі. У п'ятирічному віці вона встановила три національні досягнення.

Серед них — "Найтриваліше утримання тіла дитиною в позиції прямий перевернутий вис на кільцях". Дівчинка протрималася на кільцях 5 хвилин 52 секунди.

Вона також стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

У п'ять років Регіна також виконала 55 разів підйом із переворотом на перекладині.

Регіна Абрамова встановила світовий рекорд

"Регіна займається спортивною гімнастикою в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день", — розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хим'як.

Оксана Хандога — суддя міжнародної категорії, яка підготувала дівчинку до вже не одного рекорду.

Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.

