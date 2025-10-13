Шестилетняя львовянка установила мировой рекорд (видео)

Шестилетняя воспитанница отделения спортивной гимнастики комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 со Львовской области Регина Абрамова установила не только национальный, но и мировой рекорд, выполнив 223 подъема с переворотом на перекладине.

Related video

Юная атлетка в 2,5 раза превзошла достижение предыдущей рекордсменки Николь Князевой, которая в 2017 году в возрасте семи лет совершила 80 подъемов с переворотом, сообщает Львовская областная военная администрация.

Для Регины это уже четвертый рекорд в ее спортивной карьере. В пятилетнем возрасте она установила три ​​национальных достижения.

Среди них – "Самое длительное удержание тела ребенком в позиции прямой перевернутый вис на кольцах". Девочка продержалась на кольцах 5 минут 52 секунды.

Она также стала самым юным ребенком, который самостоятельно совершил восхождение на Говерлу, преодолев весь маршрут без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.

В пять лет Регина также выполнила 55 раз подъем с переворотом на перекладине.

Регина Абрамова установила мировой рекорд

"Регина занимается спортивной гимнастикой в ​​комплексной детско-юношеской спортивной школе. Она тренируется под руководством Оксаны Хандоги по 6-7 часов в день", – рассказал директор департамента спорта, молодежи и туризма Львовской областной военной администрации Роман Химяк.

Оксана Хандога – судья международной категории, которая подготовила девочку к уже не одному рекорду.

Регина мечтает стать олимпийской чемпионкой, а свои рекорды и спортивные достижения посвящает Украине и ее защитникам и защитницам.

Напомним, маленькая одесситка Эмма Клочкова установила рекорд Украины, самостоятельно проплыв в бассейне 25 метров.

Также сообщалось, что харьковчанин Валентин Сипавин совершил уже восьмое восхождение на Эверест, установив национальный рекорд.