Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле (фото)

5-летняя девочка самостоятельно покорила вершину, поднявшись туда за два с половиной часа

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Регина Абрамова стала самым молодым ребенком, который самостоятельно поднялся на самую высокую вершину Украины, сообщает Львовская областная военная администрация.

Весь маршрут по Говерле девочка в субботу, 26 июля, преодолела без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.

Регина Абрамова с украинским флагом Фото: Львовская ОВА

Юная рекордсменка, как отмечается, является воспитанницей комплексной детско-юношеской спортивной школы №1. Девочка занимается гимнастикой и участвует в многочисленных беговых соревнованиях, имея уже имеет более 20 стартов.

Регина Абрамова с дипломом Фото: Львовская ОВА

Это уже второе спортивное достижение Регины в 2025 году.

Регина устанавливает рекорд Фото: Лана Ветрова/Facebook

В апреле она установила рекорд Украины за самое длинное удержание в перевернутом висе на кольцах, который до того существовал только во взрослой категории — 5 мин 52 с.

Напомним, в мае харьковчанин Валентин Сипавин совершил уже восьмое восхождение на Эверест, установив национальный рекорд. Мужчина также успешно покорял самую высокую вершину земного шара с 2017 по 2024 годы, и считается одним из сильнейших альпинистов и ледолазов Украины.

Также Фокус писал, что маленькая одесситка Эмма Клочкова установила рекорд Украины, самостоятельно проплыв в бассейне 25 метров. Чтобы преодолеть эту дистанцию, девочке понадобилось 3 минуты 29 секунд и почти час на моральную подготовку. На момент установления рекорда ей было всего 2 года 4 месяца. Она весила 11 килограммов и имела рост 88 сантиметров.