Два рекорди за рік: юна львів"янка встановила нове досягнення на Говерлі (фото)

5-річна дівчинка самотужки підкорила вершину, піднявшись туди за дві з половиною години

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Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Весь маршрут Говерлою дівчинка у суботу, 26 липня, подолала без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

Регіна Абрамова з українським прапором Фото: Львівська ОВА

Юна рекордсменка, як зазначається, є вихованкою комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Дівчина займається гімнастикою та бере участь у численних бігових змаганнях, маючи вже має понад 20 стартів.

Регіна Абрамова з дипломом Фото: Львівська ОВА

Це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році.

Регіна встановлює рекорд Фото: Лана Вєтрова/Facebook

У квітні вона встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях, який до того існував лише в дорослій категорії – 5 хв 52 с.

Нагадаємо, у травні харків'янин Валентин Сипавін здійснив вже восьме сходження на Еверест, встановивши національний рекорд. Чоловік також успішно підкорював найвищу вершину земної кулі з 2017 по 2024 роки, й вважається одним із найсильніших альпіністів і льодолазів України.

Також Фокус писав, що маленька одеситка Емма Клочкова встановила рекорд України, самостійно пропливши у басейні 25 метрів. Щоб подолати цю дистанцію, дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд і майже годину на моральну підготовку. На момент встановлення рекорду їй було всього 2 роки 4 місяці. Вона важила 11 кілограмів і мала зріст 88 сантиметрів.