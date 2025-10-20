"Думають, що війни вже немає": борчиня Белінська доводила в Казахстані, що РФ обстрілює українців

За словами української чемпіонки Європи та світу з вільної боротьби Алли Белінської, іноземні спортсмени стали менше цікавитися темою війни в Україні. Дехто радить "віддати Крим" Росії, а один зі спортсменів на змаганні в Казахстані вважав, що бойові дії вже завершилися.

Про розмови про війну на міжнародних змаганнях Алла Белінська розповіла в опублікованому 20 жовтня інтерв'ю OBOZ.UA. За її словами, на чемпіонатах вона зосереджується на перемозі та ніколи не тисне руку росіянкам, які виступають під нейтральними прапорами.

"У мене було такі емоції, що я мала тільки виграти. І ні в якому разі не тиснути руку. У мене навіть думок ніколи не було, що я можу поступитися їм. Звісно, неприємно з ними боротися, не хочеться. Але якщо треба буде, то ми будемо боротися", — розповіла українка про досвід боротьби з росіянкою Ксенією Бураковою на чемпіонаті Європи-2025.

Українська спортсменка Алла Белінська (на фото друга зліва) здобула золото чемпіонату світу у 2025 році Фото: Instagram

Іноземні колеги, за словами Алли Белінської, запитують про ситуацію в Україні та кажуть, що президент РФ Володимир Путін відступився б, якби українці "віддали" окупований Крим.

"Підходять і запитують завжди. Кожен спортсмен підходить і питає: "Як ви?" І ми повинні пояснювати, що відбувається. Бо вони кажуть: "Якби ви віддали Крим, то він би відступився". Ми кажемо, що віддавали Крим. І ви ж бачите, він там не спинився", — розповіла спортсменка.

За її словами, загалом інтерес до російсько-української війни за кордоном згасає, а дехто навіть думає, що бойові дії вже завершилися.

"Деякі навіть думають, що вже немає війни. Наприклад, в Казахстані до мене підходив і казав: "Так у вас же все закінчилось". А ми відповідаємо, як є. Що все продовжується, що нас обстрілюють", — сказала Алла Белінська.

