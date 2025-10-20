"Думают, что войны уже нет": борец Белинская доказывала в Казахстане, что РФ обстреливает украинцев

По словам украинской чемпионки Европы и мира по вольной борьбе Аллы Белинской, иностранные спортсмены стали меньше интересоваться темой войны в Украине. Некоторые советуют "отдать Крым" России, а один из спортсменов на соревновании в Казахстане считал, что боевые действия уже завершились.

О разговорах о войне на международных соревнованиях Алла Белинская рассказала в опубликованном 20 октября интервью OBOZ.UA. По ее словам, на чемпионатах она сосредотачивается на победе и никогда не жмет руку россиянкам, которые выступают под нейтральными флагами.

"У меня было такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться", — рассказала украинка об опыте борьбы с россиянкой Ксенией Бураковой на чемпионате Европы-2025.

Відео дня

Украинская спортсменка Алла Белинская (на фото вторая слева) завоевала золото чемпионата мира в 2025 году Фото: Instagram

Иностранные коллеги, по словам Аллы Белинской, спрашивают о ситуации в Украине и говорят, что президент РФ Владимир Путин отступился бы, если бы украинцы "отдали" оккупированный Крым.

"Подходят и спрашивают всегда. Каждый спортсмен подходит и спрашивает: "Как вы?" И мы должны объяснять, что происходит. Потому что они говорят: "Если бы вы отдали Крым, то он бы отступился". Мы говорим, что отдавали Крым. И вы же видите, он там не остановился", — рассказала спортсменка.

По ее словам, в целом интерес к российско-украинской войне за рубежом угасает, а некоторые даже думают, что боевые действия уже завершились.

"Некоторые даже думают, что уже нет войны. Например, в Казахстане ко мне подходил и говорил: "Так у вас же все закончилось". А мы отвечаем, как есть. Что все продолжается, что нас обстреливают", — сказала Алла Белинская.

Напомним, на пресс-конференции 9 октября 21-летний сумоист из Винницы Даниил Явгусишин отказался комментировать войну в Украине и заявил, что стремится к гражданству Японии.

25 мая Украина завоевала "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду впервые за 26 лет.