Розлютила приватним літаком і золотою медаллю: дівчина Джейка Пола стала скандальною зіркою Олімпіади

Зірка ковзанярського спорту Ютта Леердам з Нідерландів завоювала золоту медаль на Олімпіаді в Італії. Але вже встигла стати скандальною знаменитістю цих Ігор після того, як прибула до Мілану на приватному літаку свого хлопця, блогера Джейка Пола, тоді як інші спортсмени летіли звичайним рейсом.

27-річна суперзірка ковзанярського спорту обійшла в забігу на 1000 метрів свою суперницю і колегу по команді Фемке Кок на трасі в Мілані. І поспішила її втішити після програшу, чим дуже вбила своїх недоброзичливців, які встигли прозвати Ютту Леердам "дівою", через її шикарний спосіб життя, пише Daily Mail.

Ютта Леєрдам встановила рекорд на Олімпійських іграх 2026 року

Ютта Леердам стала першою членкинею збірної Нідерландів, яка завоювала золоту медаль на Іграх у Мілані та Кортині, встановивши олімпійський рекорд.

Ця перемога — крок уперед порівняно зі срібною медаллю, яку вона завоювала в Пекіні чотири роки тому, і закріплює за нею статус однієї з найвидатніших спортсменок свого покоління.

Відео дня

Ютту Леєрдам прозвали "дівою" через приватний літак Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Однак її шлях до вершини п'єдесталу був затьмарений пильною увагою до її "зіркового" способу життя.

Колишній нідерландський футболіст Йоган Дерксен очолив хвилю критики, засудивши її рішення вирушити до Італії на розкішному приватному літаку замість того, щоб зробити це зі своїми товаришами по команді.

"Її поведінка жахлива, вона поводиться як діва. Якби я був її тренером, я б цього не потерпів. Поступово всі Нідерланди починає втомлюватися від її поведінки", — обурювався Дерксен в інтерв'ю перед Олімпіадою.

Ютта Леєрдам розлютила колег-спортсменів своїм шикарним способом життя

Леердам ще більше підлила масла у вогонь, пропустивши церемонію відкриття і вважаючи за краще дивитися її зі свого ліжка, поки її товариші по команді марширували стадіоном.

Фотографії її приватного літака, прикрашеного виготовленими на замовлення прапорами і капкейками ручної роботи, викликали бурхливі суперечки серед користувачів соціальних мереж і спортивних уболівальників.

До того ж Ютта Леердам зустрічається зі скандальним блогером Джейком Полом, який нещодавно став боксером і вже зазнав нищівної поразки від Ентоні Джошуа.

Пол, до речі, пішов за Юттою, з якою вони нещодавно заручилися, в Італію. І вболівав за неї з другого ряду на стадіоні.

Джейк Пол вболівав за Ютту в Італії

"Ти зробила це, моя любов. Олімпійське золото. Бог великий, і ти теж", — написав він у соцмережах, вітаючи Ютту з перемогою.

Ютта Леєрдам зустрічається з ДЖейком Полом

Ця перемога особливо приємна для Леєрдам, яку включили до складу голландської команди на власний розсуд після жахливої аварії під час відбіркових змагань у грудні.

Нагадаємо, тим часом усі світові ЗМІ пишуть про українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який віддав данину пам'яті українським спортсменам, убитим росіянами, наклеївши їхні фото на свій шолом. У МОК розлютилися від рішення українця.

Також Фокус писав, якими фейлами вже відзначилася Олімпіада 2026 в Італії. Виявилося, що деякі спортсмени вже зламали своїм олімпійські медалі.