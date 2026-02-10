Взбесила частным самолетом и золотой медалью: девушка Джейка Пола стала скандальной звездой Олимпиады

Звезда конькобежного спорта Ютта Леердам из Нидерландов завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Италии. Но уже успела стать скандальной знаменитостью этих Игр после того, как прибыла в Милан на частном самолете своего парня, блогера Джейка Пола, тогда как остальные спортсмены летели обычным рейсом.

27-летняя суперзвезда конькобежного спорта обошла в забеге на 1000 метров свою соперницу и коллегу по команде Фемке Кок на трассе в Милане. И поспешила ее утешить после проигрыша, чем очнеь убивила своих недоброжелателей, которые успели прозвать Ютту Леердам "дивой", из-за ее шикарного образа жизни, пишет Daily Mail.

Ютта Леердам установила рекорд на Олимпийских играх 2026

Ютта Леердам стала первым членом сборной Нидерландов, которая завоевала золотую медаль на Играх в Милане и Кортине, установив олимпийский рекорд.

Эта победа – шаг вперед по сравнению с серебряной медалью, которую она завоевала в Пекине четыре года назад, и закрепляет за ней статус одной из величайших спортсменок своего поколения.

Ютту Леердам прозвали "дивой" из-за частного самолета Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Однако ее путь к вершине пьедестала был омрачен пристальным вниманием к ее "звездному" образу жизни.

Бывший нидерландский футболист Йохан Дерксен возглавил волну критики, осудив ее решение отправиться в Италию на роскошном частном самолете вместо того, чтобы сделать это со своими товарищами по команде.

"Ее поведение ужасно, она ведет себя как дива. Если бы я был ее тренером, я бы этого не потерпел. Постепенно все Нидерланды начинает уставать от ее поведения ", — негодовал Дерксен в интервью перед Олимпиадой.

Ютта Леердам взбесила коллег-спортсменов своим шикарным образом жизни

Леердам еще больше подлила масла в огонь, пропустив церемонию открытия и предпочтя смотреть ее из своей постели, пока ее товарищи по команде маршировали по стадиону.

Фотографии ее частного самолета, украшенного изготовленными на заказ флагами и капкейками ручной работы, вызвали бурные споры среди пользователей социальных сетей и спортивных болельщиков.

К тому же Ютта Леердам встречается со скандальным блогером Джейком Полом, который недавно стал боксером и уже потерпел сокрушительное поражение от Энтони Джошуа.

Пол, к слову, последовал за Юттой, с которой они недавно обручились, в Италию. И болел за нее из второго ряда на стадионе.

Джейк Пол болел за Ютту в Италии

"Ты сделала это, моя любовь. Олимпийское золото. Бог велик, и ты тоже", — написал он соцсетях, поздравляя Ютту с победой.

Ютта Леердам встречается с ДЖейком Полом

Эта победа особенно приятна для Леердам, которую включили в состав голландской команды по собственному усмотрению после ужасной аварии во время отборочных соревнований в декабре.

