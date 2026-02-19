Скандал на Олімпіаді 2026: ведуча з Австралії вийшла в ефір п'яною і помацала сніг

Ведуча телеканалу Channel Nine Даніка Мейсон зізналася, що "випила" перед прямим ефіром, і додала, що "неправильно оцінила ситуацію". Але її прямий ефір серед заметів про каву та ігуан уже став вірусним.

Олімпіаду 2026 в Італії продовжують переслідувати скандали і просто кумедні ситуації. Тепер у центрі уваги опинилася відома австралійська журналістка Даніка Мейсон. Вона ввійшла в ефір ранкової програми Today нетверезою і, замість того, щоб розповісти, як виступили австралійські спортсмени на зимових Олімпійських іграх, почала міркувати про ціни на каву і чіпати сніг, пише Daily Mail.

Даніка Мейсон з Австралії вийшла в ефір нетверезою

"Ціна на каву тут, загалом, цілком прийнятна...", — сказала вона під час прямого ефіру.

"Насправді, нам доведеться звикнути до цін на каву в США... А щодо ігуан я не впевнена. До чого ми хилимо? У будь-якому разі, давайте перейдемо до сьогоднішньої спортивної події, тому що в нас удома відбувається багато всього цікавого", — повідомила Даніка.

Журналістка, яку регулярно можна побачити в трансляціях NRL на каналі Nine, також робила снігових ангелів під час цього ефіру і невиразно вимовляла слова.

Журналістка навіть робила снігових ангелів під час ефіру Фото: Скриншот

Ведучі програми Today Show Карл Стефанович і Джейн Аззопарді, які перебували в студії в Австралії, зазначили, що Мейсон затиналася в деяких реченнях, і заявили, що, напевно, в усьому винна холодна погода в Лівіньо.

"Вітер такий холодний, що губами поворухнути неможливо", — заявив Стефанович, намагаючись врятувати ситуацію.

Даніка Мейсон вийшла в ефір наступного дня і, обговоривши спортивні події, вибачилася за свою поведінку. Вона зізналася, що їй "соромно" і "дуже шкода".

"Я абсолютно неправильно оцінила ситуацію. Мені не варто було пити. І особливо в таких умовах. Тут холодно і високогір'я. І відсутність вечері теж не сприяла поліпшенню ситуації. Але я хочу взяти на себе повну відповідальність. Це не той стандарт, який я встановила для себе. І я щиро шкодую", — сказала журналістка.

Ведучі сказали, що все гаразд і пора "рухатися далі".

Навіть прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтримав журналістку, сказавши, що вона просто трохи "відсвяткувала" успіх своєї країни на Олімпіаді 2026.

Австралія домоглася найбільшого успіху на зимових Олімпійських іграх в Італії за останні два тижні, завоювавши три золоті, дві срібні та одну бронзову медалі.

Даніка Мейсон, спортивна телеведуча, яка виросла на північному заході Сіднея, почала свою кар'єру в телемовленні як стажерка в новинній редакції Nine. У 2012 році Мейсон була прийнята на роботу як оператор на Олімпійських іграх у Лондоні, а потім отримала постійну посаду в спортивних каналах Nine Network.

Її часто можна побачити як виїзного репортера під час трансляцій Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу на каналі Nine, а також вона регулярно веде новинні репортажі з трибун на матчах NRL. Очікується, що Мейсон вирушить до США наступного тижня, оскільки сезон 2026 року NRL стартує в Лас-Вегасі на стадіоні Allegiant Stadium 28 лютого.

