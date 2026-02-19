Скандал на Олимпиаде 2026: ведущая из Австралии вышла в эфир пьяной и потрогала снег

Ведущая телеканала Channel Nine Даника Мейсон призналась, что "выпила" перед прямым эфиром, и добавила, что "неправильно оценила ситуацию". Но ее прямой эфир среди сугробов про кофе и игуан уже стал вирусным.

Олимпиаду 2026 в Италии продолжают преследовать скандалы и просто забавные ситуации. Теперь в центре внимания оказалась известная австралийская журналистка Даника Мейсон. Она включилась в эфир утренней программы Today нетрезвой и, вместо того, чтобы рассказать, как выступили австралийские спортсмены на зимних Олимпийских играх, начала рассуждать о ценах на кофе и трогать снег, пишет Daily Mail.

Даника Мейсон из Австралии вышла в эфир нетрезвой

"Цена на кофе здесь, в общем-то, вполне приемлемая...", — сказала она во время прямого эфира.

"На самом деле, нам придется привыкнуть к ценам на кофе в США… А насчет игуан я не уверена. К чему мы клоним? В любом случае, давайте перейдем к сегодняшнему спортивному событию, потому что у нас дома происходит много всего интересного", - сообщила Даника.

Журналистка, которую регулярно можно увидеть в трансляциях NRL на канале Nine, также делала снежных ангелов во время этого эфира и невнятно произносила слова.

Журналистка даже делала снежных ангелов во время эфира Фото: Скриншот

Ведущие программы Today Show Карл Стефанович и Джейн Аззопарди, находившиеся в студии в Австралии, отметили, что Мейсон запиналась в некоторых предложениях, и заявили, что, наверное, всему виной холодная погода в Ливиньо.

"Ветер такой холодный, что губами пошевелить невозможно", — заявил Стефанович, пытаясь спасти ситуацию.

Даника Мейсон вышла в эфир на следующий день и, обсудив спортивные события, извинилась за свое поведение. Она призналась, что ей "стыдно" и "очень жаль".

"Я совершенно неправильно оценила ситуацию. Мне не стоило пить. И особенно в таких условиях. Тут холодно и высокогорье. И отсутствие ужина тоже не способствовало улучшению ситуации. Но я хочу взять на себя полную ответственность. Это не тот стандарт, который я установила для себя. И я искренне сожалею", - сказала журналистка.

Ведущие сказали, что все в порядке и пора "двигаться дальше".

Даже премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал журналистку, сказав, что она просто немного "отпраздновала" успех своей страны на Олимпиаде 2026.

Австралия добилась наибольшего успеха на зимних Олимпийских играх в Италии за последние две недели, завоевав три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Даника Мейсон, спортивная телеведущая, выросшая на северо-западе Сиднея, начала свою карьеру в телевещании в качестве стажерки в новостной редакции Nine. В 2012 году Мейсон была принята на работу в качестве оператора на Олимпийских играх в Лондоне, а затем получила постоянную должность в спортивных каналах Nine Network.

Ее часто можно увидеть в качестве выездного репортера во время трансляций Открытого чемпионата Австралии по теннису на канале Nine, а также она регулярно ведет новостные репортажи с трибун на матчах NRL. Ожидается, что Мейсон отправится в США на следующей неделе, поскольку сезон 2026 года NRL стартует в Лас-Вегасе на стадионе Allegiant Stadium 28 февраля.

