"Ослухалися одного дядечка": Усик потрапив під обстріл на фронті (відео)

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик напередодні бою з нідерландцем Ріко Верховеном зізнався, що потрапив під обстріл у зоні бойових дій.

Підписуючи український прапор і спілкуючись із фанатами, боксер розповів історію, яка сталася з ним кілька років тому. Відповідне відео опублікувало агентство УНІАН.

За його словами, під час поїздки на один із напрямків вони "не послухалися одного дядечка".

"Поїхали в одне місце, де нас не повинно було бути. І там по нас трохи пуляли. Коли ми в машині від цього від'їжджали, я так сидів мовчки, і ми так проїхали, що в мене так ручки потрясувалися. А водій потім каже: "Він так тримався!", — згадує спортсмен.

Усик перебив водія, розповівши йому свою версію того, що відбувалося потім.

"Це я перебільшую, але як то кажуть, до ус**чки, ось і все, ось і приїхали...", — резюмував він.

Також українець зізнався, що почуття страху йому не чуже, але він з ним бореться молитвами і розумінням того, що це нормально і неминуче:

"Ти все одно в це йдеш. Ну, тобто, ти по-любому підеш, страшно чи ні".

Бій Олександра Усика і Ріко Верховена відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Всесвітньої боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

За інформацією ВoxingsScene, 12-раундовий поєдинок викликає особливий інтерес через брак досвіду в боксі у Верховена, у якого в активі лише одна перемога (1 нокаут). Якщо Усик здобуде перемогу, а її йому прогнозують нокаутом, вона стане 25-ю в кар'єрі українця.

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар'єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.