"Ослушались одного дяденьку": Усик попал под обстрел на фронте (видео)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик накануне боя с нидерландцем Рико Верховеном признался, что попал под обстрел в зоне боевых действий.

Подписывая украинский флаг и общаясь с фанатами, боксер рассказал историю, которая произошла с ним пару лет назад. Соответствующее видео опубликовало агентство УНИАН.

По его словам, во время поездки на одно из направлений они "ослушались одного дяденьку".

"Поехали в одно место, где нас не должно было быть. И там по нам чуть-чуть пуляли. Когда мы в машине от этого отъезжали, я так сидел молча, и мы так проехали, у меня так ручки потрясывались. А водитель потом говорит: "Он так держался!", — вспоминает спортсмен.

Усик перебил водителя, рассказав ему свою версию того, что происходило потом.

"Это я утрирую, но как говорится, до ус**чки, вот и все, вот и приехали…", — резюмировал он.

Также украинце признался, что чувство страха ему не чуждо, но он с ним борется молитвами и пониманием того, что это нормально и неизбежно:

"Ты все равно в это идешь. Ну, то есть, ты по любому пойдешь, страшно или нет".

Бой аАлександра Усика и Рико Верховена состоится 23 мая 2026 года в Гизе (Египет). WBC санкционировала эту битву, а победитель получит уникальный пояс от Всемирного боксерского совета. WBA и IBF засчитают этот поединок украинскому боксеру как защиту титулов.

По информации ВoxingsScene, 12-раундовый поединок вызывает особый интерес из-за недостатка опыта в боксе у Верховена, у которого в активе лишь одна победа (1 нокаут). Если Усик одержит победу, а ее ему прогнозируют нокаутом, она станет 25-й в карьере украинца.

Напомним, ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.