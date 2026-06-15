Ф'юрі заявив, що промоутером його бою проти Джошуа стане Дональд Трамп

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів про те, хто може стати промоутером шоу, у мейн івенті якого він проведе поєдинок проти британця Ентоні Джошуа. За його словами, боксер сам може влаштувати шоу.

Водночас Ф'юрі повідомив чутку про те, що промоутером бою може бути Дональд Трамп, президент США. Про це британський боксер сказав на iFL TV.

"Мені байдуже, хто буде промоутером. Чесно кажучи, я чув, що промоутером буде Дональд Трамп. Думаю, це буде як шоу на газоні біля Білого дому. Ось що я чув. Знову ж таки — хто, що, як? Усе стане зрозуміло з часом. Неважливо, хто саме буде промоутером. Це скоріше питання его для промоутерів, чи не так? Типу, у кого найдовший член. Розумієте, про що я?" — зазначив Ф'юрі.

Водночас він наголосив, що промоутером шоу може стати просто той, хто "викладе" найбільший чек. Боксер зазначив, що така людина стане найбільшим промоутером усіх часів.

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"Я просто приходжу, мені дають гроші, і я влаштовую шоу. Тому мені насправді байдуже, хто буде промоутером шоу. Хто хоче викласти найбільший чек, хто хоче влаштувати найбільшу подію, той може бути моїм промоутером", — зазначив британець.

Перед цим президент UFC Дейна Вайт заявляв, що саме він буде промоутером шоу Ентоні Джошуа — Тайсон Фʼюрі.

Однак після цього промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що Вайт не матиме жодного відношення до промоушену та не знає умов контракту на поєдинок його клієнта із Тайсоном Фʼюрі.

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Раніше Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів.