Фьюри заявил, что промоутером его боя против Джошуа станет Дональд Трамп

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, кто может стать промоутером шоу, в рамках которого он проведет поединок против британца Энтони Джошуа. По его словам, боксер может сам организовать это шоу.

В то же время Фьюри рассказал о слухах, что промоутером боя может стать президент США Дональд Трамп. Об этом британский боксер рассказал в эфире iFL TV.

"Мне все равно, кто будет промоутером. Честно говоря, я слышал, что промоутером будет Дональд Трамп. Думаю, это будет похоже на шоу на лужайке у Белого дома. Вот что я слышал. Опять же — кто, что, как? Все станет понятно со временем. Неважно, кто именно будет промоутером. Это скорее вопрос эго для промоутеров, не так ли? Типа, у кого самый длинный член. Понимаете, о чем я?" — отметил Фьюри.

В то же время он подчеркнул, что промоутером шоу может стать просто тот, кто "выложит" самый крупный чек. Боксер отметил, что такой человек станет величайшим промоутером всех времен.

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"Я просто прихожу, мне дают деньги, и я устраиваю шоу. Поэтому мне на самом деле все равно, кто будет промоутером шоу. Кто хочет выложить самый большой чек, кто хочет устроить самое грандиозное событие, тот может быть моим промоутером", — отметил британец.

До этого президент UFC Дайна Уайт заявлял, что именно он будет промоутером боя Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри.

Однако после этого промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Уайт не будет иметь никакого отношения к промоушену и не знает условий контракта на поединок его клиента с Тайсоном Фьюри.

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегапоединке в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Ранее Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов.