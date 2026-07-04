Понад 260 кг улову: українки стали чемпіонками світу з лову коропа

Перше місце на чемпіонаті світу з карпфішингу, або, простіше кажучи, з лову коропа, що відбувся в Латвії, посіла українська жіноча збірна.

Шостий за рахунком чемпіонат світу з лову коропа серед жінок відбувався на озері Балоте неподалік від міста Єкабпілс, пише Obozrevatel, а українки забезпечили собі перемогу завдяки стабільним результатам своїх екіпажів у своїх секторах протягом 72-годинних змагань.

Згідно з регламентом, кожна країна виставляла по три пари спортсменок: у секторах А, В і С.

У першому секторі (А) змагалися Світлана Полякова та Юлія Свіріна, які прибули на чемпіонат світу як діючі чемпіонки України. Вони виловили 25 коропів загальною вагою 100,7 кг і посіли друге місце. Цей екіпаж також упіймав найбільшу рибину серед українок — вагою 9,1 кг.

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Юлія Свіріна та Світлана Полякова виграли національний чемпіонат України у травні 2026 року Фото: Instagram

Олена Мілоблог та Юлія Яковенко, срібні призерки чемпіонату України 2026 року, які входять до числа найсильніших жіночих екіпажів країни, також посіли друге місце в секторі В. Вони виловили 23 коропи загальною вагою 92,175 кг, а найбільша риба важила 7,825 кг.

Наталія Горбачова, Наталія Бордюженко та Інна Вишневська, які змагалися в секторі С, посіли третє місце, виловивши 16 рибин загальною вагою 68,825 кг, найбільша з яких важила 7,5 кг.

За підсумками фінального зважування 4 липня збірна України посіла перше місце в загальному командному заліку. Українки виловили загалом 261,7 кг коропа. Рибу, згідно з правилами конкурсу, після зважування та фіксації результату випускали назад у воду.

В індивідуальному заліку перемогла пара з Англії з результатом 165,85 кг. Друге місце посіли представниці Латвії, третіми стали спортсменки з Франції.

Нагадаємо, що школяр зловив три великі рибини за один день і побив одразу три рекорди.

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