Больше 260 кг улова: украинки стали чемпионками мира по ловле карпа

Первое место на чемпионате мира по карпфишингу, или, проще говоря, ловле карпа, который проходил в Латвии, заняла украинская женская сборная.

Шестой по счету чемпионат мира по ловле карпа среди женщин проходил озере Балоте недалеко от города Екабпилс, пишет Obozrevatel, а победу украинки обеспечили себе благодаря стабильным результатам своих экипажей в своих секторах на протяжении 72-часовых соревнований.

Согласно регламенту, каждая страна выставляла по три пары спортсменок: в секторах А, В и С.

В первом секторе (А) соревновались Светлана Полякова и Юлия Свирина, которые подошли к мировому первенству в статусе действующих чемпионок Украины. Они поймали 25 карпов общим весом 100,7 кг и заняли второе место. Этот экипаж также поймал самую крупную рыбину среди украинок — весом 9,1 кг.

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Юлия Свирина и Светлана Полякова выиграли национальный чемпионат Украины в мае 2026 года Фото: Instagram

Елена Милоблог и Юлия Яковенко, серебряные призеры чемпионата Украины 2026 года, которые входят в число сильнейших женских экипажей страны, также заняли второе место в секторе В. Они поймали 23 карпа общим весом 92,175 кг, а самая большая рыба весила 7,825 кг.

Наталья Горбачева, Наталья Бордюженко и Инна Вишневская, которые соревновались в секторе С, заняли третье место, поймав 16 рыбин общим весом 68,825 кг, самая большая из которых весила 7,5 кг.

По итогам финального взвешивания 4 июля сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете. Украинки поймали в общей сложности 261, 7 кг карпа. Рыбу, по правилам конкурса, после взвешивания и фиксации результата выпускали обратно в воду.

В индивидуальном зачете — победа у пары из Англии с результатом 165,85 кг. Второе место заняли представительницы Латвии, третьими стали спортсменки из Франции.

Напомним, школьник поймал три крупные рыбы за один день и побил сразу три рекорда.

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