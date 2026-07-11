Від сантехніка на соціальному забезпеченні до легенди UFC: як скандальний Конор Макгрегор став зіркою ММА

12 липня ірландський боєць проведе свій перший поєдинок після п’ятирічної перерви. Його суперником стане Макс Холлоуей, і вони зійдуться у головному поєдинку турніру UFC 329. Але Конор Макгрегор уже став легендою, нехай і зі скандальною репутацією, тож результат бою не настільки важливий, як його внесок у UFC.

Перш ніж стати бійцем змішаних єдиноборств і завоювати безліч титулів, Конор Ентоні Макгрегор виріс у звичайній ірландській родині, і на нього чекала кар’єра сантехніка. Боями він тоді не цікавився, віддаючи перевагу футболу. "Фокус" розповість, як Макгрегор став чемпіоном ММА і які скандали супроводжували його на цьому шляху.

Конор і Макс проведуть бій-реванш

У ніч на 12 липня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena відбудеться довгоочікуване повернення Конора Макгрегора в октагон. У головному поєдинку турніру UFC 329 ірландець зустрінеться з американцем Максом Холлоуеєм у реванші, який відбудеться через 13 років після їхнього першого бою.

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Для 37-річного Макгрегора це перший бій після тривалої перерви. Востаннє він перемагав у UFC ще у 2020 році, а після важкого перелому ноги у поєдинку з Дастіном Пор’є його кар’єра фактично була призупинена. Водночас Макс Холлоуей весь цей час тренувався й проводив поєдинки, тож бій-реванш обіцяє бути цікавим і напруженим.

Конор Макгрегор — початок кар’єри

Конор Ентоні Макгрегор народився в Дубліні, Ірландія, у родині ірландця та англійки. У юності він грав у футбол за футбольний клуб "Лурдес Селтік". А в 12 років почав займатися боксом у клубі "Крамлін", щоб захиститися від хуліганів. Батьки хотіли, щоб їхній син мав надійну професію, тож відправили його навчатися на сантехніка, що Конору не подобалося, оскільки ця робота була "важкою й нецікавою". Незабаром він познайомився з майбутнім бійцем UFC Томом Іганом, і незабаром вони почали разом тренуватися у змішаних бойових мистецтвах (MMA).

17 лютого 2007 року, у віці 18 років, Макгрегор дебютував у змішаних бойових мистецтвах у аматорському поєдинку проти Кірана Кемпбелла в рамках ірландської промоутерської компанії Ring of Truth у Дубліні. Він здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді. Після бою він став професіоналом і підписав контракт з ірландською промоутерською компанією Cage of Truth. У 2008 році Макгрегор почав тренуватися в залі Straight Blast Gym (SBG) у Дубліні під керівництвом Джона Кавана.

Конор Макгрегор став популярним не лише завдяки боям, а й скандалам

Він покинув роботу сантехніком і деякий час жив на допомогу по безробіттю — близько 180 євро на тиждень. Зате знайшов своє кохання – у 2008 році він почав зустрічатися з Ді Девлін, з якою досі разом і виховує чотирьох дітей.

У 2011 році він завоював титул Cage Warriors у напівлегкій вазі, достроково перемігши Дейва Хілла. А після низки яскравих перемог у 2013 році його помітив президент UFC Дана Уайт. Після зустрічі з Макгрегором і розмови з генеральним директором UFC Лоренцо Фертіттою Вайт запропонував йому контракт через кілька днів. Це була дуже плідна співпраця, оскільки Конор Макгрегор не тільки перемагав суперників, а й виявився чудовим шоуменом, який розважав публіку та журналістів їдкими коментарями про своїх суперників. Але коли Конор Макгрегор став знаменитим, виявилося, що його вибуховий характер не обмежується жартами про суперників.

Зґвалтування, допінг та бійки — які скандали супроводжують Конора Макгрегора

Наприклад, свого суперника на рингу, дагестанського бійця Хабіба Нурмагомедова, Макгрегор намагався побити під час рекламного заходу UFC. Макгрегор та його друзі напали на автобус UFC, в якому перебували його суперник та інші бійці, і Макгрегор кинув у автобус металевий візок, розбивши вікно та поранивши двох бійців. Зрештою йому було висунуто звинувачення у порушенні громадського порядку, і його засудили до громадських робіт та проходження курсів управління гнівом.

Конор Макгрегор постійно потрапляє у скандали

Макгрегора також неодноразово звинувачували у сексуальному та фізичному насильстві, зокрема у зв’язку з інцидентом, зафіксованим на камеру у 2019 році, коли він вдарив літнього чоловіка в дублінському пабі після того, як той відмовився скуштувати віскі марки Макгрегора. Макгрегор публічно висловив каяття за напад, визнав себе винним у суді та був оштрафований. Також його звинувачували в тому, що він вживав допінг. У результаті він отримав вісімнадцятимісячну дискваліфікацію, починаючи з дати порушення. Його 18-місячна дискваліфікація закінчилася в березні 2026 року, і наразі він має право брати участь у змаганнях.

У грудні 2018 року жінка звинуватила Макгрегора у сексуальному нападі на неї в готелі в Дубліні. У 2019 році ірландська поліція провела розслідування щодо нього, але звинувачення висунуто не було. У 2021 році жінка подала проти нього цивільний позов, звинувачуючи його у заподіянні шкоди здоров’ю. Справу розглядало суд присяжних в Ірландії в листопаді 2024 року. Суд визнав Макгрегора винним у нападі та зобов’язав його виплатити жінці компенсацію в розмірі близько 248 000 євро. Ще одна жінка звинуватила його в тому, що він намагався зґвалтувати її в туалеті арени "Маямі-Хіт" після четвертого матчу фіналу НБА. Ще одна заявила, що, рятуючись від Макгрегора, зістрибнула з його яхти, зламавши руку.

Також Конор "прославився" тим, що бив людей по всьому світу, зокрема й талісмана команди "Маямі Хіт" у 2023 році. Але коли Макгрегор став першим в історії UFC бійцем, який одночасно володів поясами у двох вагових категоріях, він виголосив фразу, що стала символом усієї його кар’єри: "Я хотів би скористатися нагодою й вибачитися… абсолютно ні перед ким!"

Конор Макгрегор заявив, що ні перед ким не вибачатиметься

Цікаво, що, хоча він і втратив низку рекламних контрактів, його дівчина Ді Девлін все одно залишилася з ним і заперечувала всі звинувачення. Пара одружилася у Ватикані у 2025 році.

Конор Макгрегор і Дональд Трамп Фото: Conor McGregor/X

Також його звинувачували в расизмі та ксенофобії, але він хотів балотуватися на посаду президента Ірландії. Після того, як Макгрегор зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі, це викликало хвилю обурення, тож боєць відмовився від ідеї стати президентом і зняв свою кандидатуру.

Скандальний Конор Макгрегор — чим зараз займається боєць

Конор Макгрегор успішно перетворив свою популярність на прибуток. Він розвивав бренд віскі Proper No. Twelve, інвестував у бізнес, купував нерухомість та дорогі яхти. У 2021 році Forbes назвав Макгрегора найвисокооплачуванішим спортсменом світу 2020 року, оцінивши його заробіток у 180 мільйонів доларів, з яких 150 мільйонів доларів було отримано в результаті продажу ним контрольного пакета акцій компанії з виробництва віскі. Серед інших його бізнес-проектів — участь у рекламних кампаніях численних брендів, відкриття готелю Black Forge Inn у Дубліні та розробка методики фітнес-тренувань McGregor FAST.

Конор Макгрегор і Ді Девлін з дітьми Фото: Instagram thenotoriousmma

"Є дві речі, які мені справді подобаються: давати прочуханки та гарно виглядати", — казав Макгрегор про себе.

Тож навіть якщо його бій із Максом Холлоуеєм закінчиться поразкою, Конор Макгрегор все одно залишиться дуже багатим і знаменитим.

Нагадаємо, що Фокус писав про весілля Конора Макгрегора та Ді Девлін у Ватикані.

А в березні 2025 року, після зустрічі з президентом Дональдом Трампом, Конор МакГрегор заявив, що хоче "зробити Ірландію великою", хоча не мав жодних повноважень.