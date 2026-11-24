Ерлінг Голанд, норвезький футболіст, нападник англійського клубу "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії, має намір виграти апеляцію у судовій суперечці з польським електриком Міхалом Васом.

Ще у 2023 році спортсмен вирішив зареєструвати товарний знак для свого особистого бренду в Євросоюзі, але виявив, що такий собі поляк, електрик Міхал Вас, уже зареєстрував на себе назву "Haaland", пише The Sun.

Цей товарний знак охоплював широкий спектр товарів: спортивний одяг, протеїнові добавки, енергетичні напої, спортивні сумки, алкогольні напої, йогурти, іграшки та навіть жіночу нижню білизну.

Згідно з висновком комісії експертів з інтелектуальної власності, Вас, працюючи в Норвегії, яка є батьківщиною футболіста, "недобросовісно використовував популярність Холанда у своїх інтересах".

У результаті суд скасував реєстрацію товарного знака, однак Вас подав апеляцію, намагаючись домогтися скасування цього рішення. Він стверджує, що "Haaland" — це абревіатура від фрази "High Advanced Activity Land" ("Зона високої просунутої активності").

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У свою чергу юристи Холанда вказують на те, що на момент реєстрації товарного знака поляком їхній клієнт уже був добре відомий у Польщі, тому Вас "діяв недобросовісно".

Експерти, однак, зазначили, що реєстрація назви "Haaland" як товарного знака не мала б сенсу, якби перші три літери були лише частиною абревіатури.

Раніше Голанд уже мав судовий спір через використання свого імені. Цього року команда футболіста подала позов проти норвезької авіакомпанії, яка у своїй рекламі додала "хвіст" із волосся Голанда до зображення пасажирського літака.

Нещодавно спортсмен змінив зачіску, позбувшись довгого волосся.

Ерлінг Голанд: чим він прославився

Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд став сенсацією Чемпіонату світу з футболу в США: у 4 матчах він забив 7 голів і допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу мундіалю. А після цього норвезьку футбольну зірку рознесли на меми.

Його виразна міміка, високий зріст і пучок волосся, зібраний гумкою, привернули увагу навіть тих, хто не цікавиться футболом.

Ще під час чемпіонату норвежець несподівано став законодавцем моди та амбасадором бренду, що випускає резинки для волосся.

У Ерлінга Голанда — вражаюча колекція автомобілів. У гаражі зіркового нападника збірної Норвегії — безліч суперкарів і кілька елітних позашляховиків.

Нагадаємо, що в Перу сотні дітей назвали на честь нападника збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

Також повідомлялося, що родина Голандів передала до бібліотеки міста Брюне рідкісне видання — "Snorre Sturlasons Kongesagaer" (Королівські саги Снорре Стурласона) 1594 року.