Эрлинг Холанд, норвежский футболист, нападающий английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии, намерен выиграть апелляцию в судебных разборках с польским электриком Михалом Васом.

Еще в 2023 году спортсмен собрался зарегистрировать товарный знак для своего личного бренда в Евросоюзе, но обнаружил, что некий поляк, электрик Михал Вас, уже закрепил за собой название "Haaland", пишет The Sun.

Этот товарный знак охватывал широкий спектр товаров: спортивную одежду, протеиновые добавки, энергетические напитки, спортивные сумки, алкогольные напитки, йогурты, игрушки и даже женское нижнее белье.

Согласно вывода комиссии экспертов по интеллектуальной собственности, Вас, работающий в Норвегии, которая является родиной футболиста, "недобросовестно использовал известность Холанда в своих интересах".

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В результате суд аннулировал регистрацию товарного знака, однако Вас подал апелляцию, пытаясь добиться отмены этого решения.

Он утверждает, что "Haaland" — это аббревиатура от фразы "High Advanced Activity Land" ("Зона высокой продвинутой активности").

В свою очередь юристы Холанда указывают на то, что на момент регистрации поляком товарного знака их клиент уже был хорошо известен в Польше, поэтому Вас "действовал недобросовестно".

Эксперты, однако, отметили, что регистрация названия "Haaland" в качестве товарного знака не имела бы смысла, если бы первые три буквы были лишь частью аббревиатуры.

Ранее Холанд уже судился из-за использования своего имени. Команда футболиста в этом году подала в суд на норвежскую авиакомпанию, которая в своей рекламе пририсовала "хвост" из волос Холанда к изображению пассажирского самолета.

Не так давно спортсмен сменил прическу, избавившись от длинных волос.

Эрлинг Холанд: чем он прославился

Звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал сенсацией Чемпионата мира по футболув США: в 4 матчах он забил 7 голов и помог своей команде выйти в четвертьфинал мундиаля. А после этого норвежскую футбольную звезду разнесли на мемы.

Его живая мимика, высокий рост и пучок волос, собранных резинкой привлекли даже тех, кто далек от футбола.

Еще во время чемпионата норвежец неожиданно стал законодателем моды и амбассадором бренда, выпускающего резинки для волос.

У Эрлинга Холанда — впечатляющая коллекцию автомобилей. В гараже звездного нападающего сборной Норвегии — множество суперкаров и несколько элитных внедорожников.

Напомним, в Перу сотни детей назвали в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Также сообщалось, что семья Холландов передала в библиотеку города Брюне редкую работу — Snorre Sturlasons Kongesagaer (Королевские саги Снорре Стурласона) 1594 года выпуска.