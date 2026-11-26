Розлючена жінка накинулася на українця у трамваї у Варшаві, коли той повертався з тренування.

Інцидент стався ввечері, близько 22:30 за місцевим часом, розповів Віталій Ляліков, який і є саме тією людиною, яку намагалася побити невідома особа, ресурсу Warsaw.here.

За його словами, він їхав додому з тренування. У трамваї було всього близько п’яти осіб, тому хлопець поставив рюкзак на сусіднє сидіння.

Увага: у відео міститься ненормативна лексика!

Незабаром до трамвая зайшла жінка. Побачивши рюкзак на сидінні, вона скинула його на підлогу й почала лаятися з українцем, вживаючи ненормативну лексику.

Той намагався не провокувати конфлікт і просто мовчки підняв свої речі. Однак це ще більше розлютило пасажирку, і через кілька хвилин вона підійшла до нього та вдарила його по голові.

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Хлопець — професійний боєць ММА, тому принципово не став відповідати силою, а лише дістав телефон і почав знімати те, що відбувалося.

За його словами, конфлікту на мовному ґрунті не було: він їхав мовчки, але на куртці був герб України.

Як видно на записі, він намагається захиститися від ударів і розмовляє з нею російською. У коментарях під відео на зауваження, що поляки не люблять російську мову, він відповів, що не розмовляв з нею, поки вона не підійшла до нього вдруге і не спробувала вдарити ногою.

Фото: Скрин відео

У підсумку на зупинці вони обоє вийшли з трамвая (хлопцеві якраз пора було виходити), і жінка швидко зникла в нічних сутінках.

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