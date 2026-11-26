Разъяренная женщина набросилась на украинца в трамвае в Варшаве, когда тот возвращался с тренировки.

Инцидент имел место вечером, около 22:30 по местному времени, рассказал Виталий Ляликов, который тем самым человеком, которого пыталась избить неизвестная, ресурсу Warsaw.here.

По его словам, он ехал домой с тренировки. Внутри трамвая было всего около пяти человек, поэтому парень поставил рюкзак на соседнее сиденье.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Вскоре в трамвай зашла женщина. Увидев рюкзак на сиденье, она сбросила его на пол и начала ругаться с украинцем, применяя ненормативную лексику.

Тот старался не провоцировать конфликт и просто молча поднял вещи. Однако это еще больше разозлило пассажирку, и, спустя пару минут она подошла к нему и ударила по голове.

Видео дня

Парень — профессиональный боец ММА, поэтому принципиально не стал отвечать силой, а лишь достал телефон и начал снимать происходящее.

По его словам, конфликта на почве языка не было: он ехал молча, но на куртке был герб Украины.

Как видно на записи, он пытается защищаться от ударов и говорит с ней на русском. В комментариях под видео на замечание, что поляки не любят русский язык, он ответил, что не разговаривал с ней, пока она не подошла к нему во второй раз и не попыталась ударить ногой.

Фото: Скрин видео

В итоге на остановке они оба вышли из трамвая (парню как раз было пора выходить), и женщина быстро исчезла в ночных сумерках.

Напомним, в Польше избили трех украинцев из-за музыки.

Также сообщалось, что поляки напали на двух украинских детей из-за языка.