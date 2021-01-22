Учені хочуть втілити в реальність фільм "Ніч в музеї"

Дослідники розробляють музеї зі змішаною реальність, створюючи голограми різних артефактів та історичних особистостей.

Більшість дітей складно затягнути в музеї, їм там нудно і нема чим зайнятися. Однак це може змінитися з розвитком технології змішаної реальності (MR), здатної запровадити нові форми інтерактивної розповіді, ввести голографічні путівники та імерсивні цифрові дисплеї замість скляних шаф і вицвілих інформаційних табло, пише The Conversation.

На відміну від повного занурення у віртуальну реальність (VR) або компʼютерного екрану, необхідного для доповненої реальності (AR), MR використовує закріплений на голові скляний дисплей, подібний до окуляр Google Glass, який дозволяє користувачеві бачити своє реальне оточення, у той час як віртуальні функції накладаються зверху, створюючи відчуття змішаного сприйняття.

MR-пристрої оснащені спеціальними датчиками, які відіграють вирішальну роль для відстеження руху користувача, а щоб допомогти у плавному накладенні віртуальних функцій на фізичний світ, вони мають камери, які виявляють сигнали з навколишнього середовища.

Все це досягається за рахунок проектування 3D графіки на скляний дисплей — процес, який створює голограму. В результаті відвідувачі майбутніх музеїв з підтримкою MR зможуть відправитися на пошуки загубленого піратського золота, ухилятися від пасток або пробиратися через води, які кишать крокодилами.

Вчені спробували включити деякі з цих захопливих особливостей до власного експериментального дослідження MR у каїрському Єгипетському національному музеї, в ході якого гості ухилялися від збройних колісниць і вишукували стародавні реліквії. Фахівці використовували обладнання Microsoft HoloLens і нове програмне забезпечення під назвою "MuseumEye".

В експериментальному музеї змішаної реальності голограми фараона Тутанхамона і його дружини цариці Анхесенамон проводять відвідувачів по музею, демонструючи, як вони використовували деякі з 120 тис. Поданих інструментів і артефактів, і розповідаючи про те, як вони жили раніше.

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Щоб зробити ці стародавні артефакти доступнішими для відвідувачів, вченим знадобилося 3D-сканування багатьох експонатів, які вони візуалізували в цифровому вигляді як керовані 3D-обʼєкти.

Відскановані предмети завантажувалися в програму під назвою "Unity", що допомагає зіставити рух рук із завданнями, а рухомих персонажів змоделювали в програмах "zBrush" і "Autodesk Maya". У результаті цієї роботи відвідувачі можуть знімати з полиць предмети і детально їх вивчати, використовуючи жести рук, які сприймаються HoloLens.

"В іншому місці ми оживили реконструкцію стародавніх єгипетських воєн, із солдатами і колісницями, які мчать виставковими залами, а також створили можливість стати археологом, шукаючи скарби, заховані навколо музею, і отримуючи за це очки. Таким чином ми перетворили звичайне відвідування музею в цілу гру. Це не може не захоплювати", — розповідають автори експерименту.

Близько 170 відвідувачів музею вже встигли оцінити додаток MuseumEye, при чому більше 80% відзначили, що MR значно поліпшив інтерактивність, розважальність і освітню цінність музеїв.

"Крім того, ми знайшли й інші переваги. У окремому дослідженні ми виявили, що екскурсоводи змішаної реальності більш рентабельні, ніж звичайні люди, маючи додаткову можливість надавати в реальному часі інформацію про поведінку гостей і переповненість залів", — відзначають автори.

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Історія голографії

Ряд інших музеїв також почали експериментувати зі змішаною реальністю. Так, наприклад, у Нью-Йорку в Музеї Моря, Повітря та Космосу Інтрепід була проведена MR-інсталяція під назвою "Кидаючи виклик гравітації: жінки в космосі", а в столиці США Вашингтоні Національний географічний музей організував захід "Becoming Jane" з метою занурити відвідувачів у життя і роботу дослідника шимпанзе доктора Джейн Гудолл.

Крім музеїв, MR використовується в проекті HoloDentist, який допомагає стажистам стоматологам-хірургам безпечно оперувати віртуальних пацієнтів, а також у проекті ".rooms" для допомоги дизайнерам інтерʼєру, дозволяючи людям ходити навколо і змінювати меблі у своєму будинку.

Повертаючись до реальності

Оскільки технологія MR все ще перебуває в зародковому стані, пристрої, які доступні зараз розробникам, обмежені і дорогі, тому Єгипетський національний музей поки що не задіюватиме MR, розроблений командою вчених.

Один тільки Microsoft HoloLens коштує близько 3500 доларів, при тому, що для проведення MR-турів великим музеям може знадобитися близько 300 гарнітур.

Проте ця технологія характерна тим, що швидко розвивається. Програмне забезпечення MuseumEye показало, як технологія MR може оживити історію, приносячи користь як музеям, так і їх відвідувачам.

З випуском нового, недорогого обладнання MR і подальшим розвитком програмного забезпечення для голограм, дослідники очікують, що в найближчі роки музеї збільшать свою взаємодію з MR, перетворивши "Ніч в музеї" в повсякденну реальність.