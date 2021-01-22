Ученые хотят воплотить в реальность фильм "Ночь в музее"

Исследователи разрабатывают музеи со смешанной реальность, создавая голограммы разных артефактов и исторических личностей.

Большинство детей сложно затащить в музеи, им там скучно и нечем заняться. Однако это может измениться с развитием технологии смешанной реальности (MR), способной внедрить новые формы интерактивного повествования, ввести голографические путеводители и иммерсивные цифровые дисплеи вместо стеклянных шкафов и выцветших информационных табло, пишет The Conversation.

В отличие от полного погружения в виртуальную реальность (VR) или компьютерного экрана, необходимого для дополненной реальности (AR), MR использует закрепленный на голове стеклянный дисплей, подобный очкам Google Glass, который позволяет пользователю видеть свое реальное окружение, в то время как виртуальные функции накладываются сверху, создавая ощущение смешанного восприятия.

MR-устройства оснащены специальными датчиками, которые играют решающее значение для отслеживания движения пользователя, а чтобы помочь в плавном наложении виртуальных функций на физический мир, они имеют камеры, обнаруживающие сигналы из окружающей среды.

Все это достигается за счет проецирования 3D графики на стеклянный дисплей — процесс, который создает голограмму. В результате посетители будущих музеев с поддержкой MR смогут отправиться на поиски утерянного пиратского золота, уклоняться от ловушек или пробираться через кишащие крокодилами воды.

Ученые попытались включить некоторые из этих захватывающих особенностей в собственное экспериментальное исследование MR в каирском Египетском национальном музее, в ходе которого гости уворачивались от вооруженных колесниц и выискивали древние реликвии. Специалисты использовали оборудование Microsoft HoloLens и новое программное обеспечение под названием "MuseumEye".

В экспериментальном музее смешанной реальности голограммы фараона Тутанхамона и его супруги царицы Анхесенамон проводят посетителей по музею, демонстрируя, как они использовали некоторые из 120 тыс. представленных инструментов и артефактов, и рассказывая о том, как они жили раньше.

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Чтобы сделать эти древние артефакты более доступными для посетителей, ученым потребовалось 3D-сканирование многих экспонатов, которые они визуализировали в цифровом виде как управляемые 3D-объекты.

Отсканированные предметы затем загружались в программу под названием "Unity", помогающей сопоставить движения рук с задачами, а движущих персонажей смоделировали в программах "zBrush" и "Autodesk Maya". В результате этой работы посетители могут снимать с полок предметы и детально их изучать, используя жесты рук, воспринимаемые HoloLens.

"В другом месте мы оживили реконструкцию древних египетских войн, с солдатами и колесницами, мчащимися по выставочным залам, а также создали возможность стать археологом, ища сокровища, спрятанные вокруг музея, и получая за это очки. Таким образом мы превратили обычное посещение музея в целую игру. Что не может не увлечь", — рассказывают авторы эксперимента.

Около 170 посетителей музея уже успели оценить приложение MuseumEye, причем более 80% отметили, что MR значительно улучшил интерактивность, развлекательность и образовательную ценность музеев.

"Кроме того, мы нашли и другие преимущества. В отдельном исследовании мы обнаружили, что экскурсоводы смешанной реальности более рентабельны, чем обычные люди, имея дополнительную возможностью предоставлять в реальном времени информацию о поведении гостей и переполненности залов", — отмечают авторы.

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История голографии

Ряд других музеев также начали экспериментировать со смешанной реальностью. Так, к примеру, в Нью-Йорке в Музее Моря, Воздуха и Космоса Интрепид была проведена MR-инсталляция под названием "Бросая вызов гравитации: женщины в космосе", а в столице США Вашингтоне, Национальный географический музей организовал мероприятие "Becoming Jane" с целью погрузить посетителей в жизнь и работу исследователя шимпанзе доктора Джейн Гудолл.

Помимо музеев, MR используется в проекте HoloDentist, который помогает стажерам стоматологам-хирургам безопасно оперировать виртуальных пациентов, а также в проекте ".rooms" для помощи дизайнерам интерьера, позволяя людям ходить вокруг и менять мебель в своем доме.

Возвращаясь к реальности

Поскольку технология MR все еще находится в зачаточном состоянии, устройства, доступные разработчикам в настоящее время, ограничены и дорогие, поэтому Египетский национальный музей пока что не задействует MR, разработанный командой ученых.

Один только Microsoft HoloLens стоит около 3500 долларов, при том, что для проведения MR-туров крупным музеям может понадобиться около 300 гарнитур.

Тем не менее эта технология характерна тем, что быстро развивается. Программное обеспечение MuseumEye показало, как технология MR может оживить историю, принося пользу как музеям, так и их посетителям.

С выпуском нового, недорогого оборудования MR и дальнейшим развитием программного обеспечения для голограмм, исследователи ожидают, что в ближайшие годы музеи увеличат свое взаимодействие с MR, превратив "Ночь в музее " в повседневную реальность.