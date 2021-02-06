Вчені розповіли про існування амазонок в реальності

Раніше історики вважали, що амазонки це лише вигадка, проте численні жіночі скелети з бойовими пораненнями говорять про інше.

У давньогрецькій міфології існували амазонки — жорстокі жінки-войовниці, що жили на великій території навколо Чорного моря, відомої як Скіфія, пише Live Science.

Але чи були вони реальними людьми або такими ж вигаданими персонажами, як Афродіта і Ясон?

Спочатку сучасні історики припускали, що амазонки, вперше описані поетом Гомером в 8 столітті до н.е., були всього лише фантазією. Однак в 1990-х роках, археологи почали знаходити стародавні жіночі скелети, захоронення в могилах воїнів.

Деякі з них мали бойові поранення. Наприклад, наконечники стріл, що стирчать з кісток, які були поховані зі зброєю, що нагадує зображення знаряддя амазонок в давньогрецькому мистецтві.

"Завдяки археології ми тепер знаємо, що міфи про амазонок, колись вважалися вигадкою, містять точні відомості про жінок степових кочівників, які були історичними аналогами міфічних амазонок", — говорить Адриенна Майор, науковий співробітник Стенфордського університету.

Ці кочові войовниці були частиною древньої групи племен, відомих як скіфи, які майстерно володіли стрільбою з лука і їздили верхи. Скіфи проживали приблизно з 700 року до н.е. до 500 року н.е. на величезній території в євразійського степу, що тягнеться від Чорного моря до Китаю.

Вони мали досить специфічний смак, любили пити нерозбавлене вино (на відміну від греків, змішувальних його з водою), перебродивше кобиляче молоко і навіть курити коноплю.

Саме їх суспільство було різноманітним, до нього належали як чоловіки, так і жінки, які іноді приєднувалися до полювання і битв.

"Приємно усвідомлювати, що дівчата і жінки, які жили в степах, вміли їздити верхи на конях і стріляти з лука нарівні з чоловіками", — зазначає Майор.

Це можна пояснити тим, що для невеликої групи, яка рухається по суворим степовим землям і знаходиться під постійною загрозою ворогів, мало сенс використовувати будь-яку силу, незалежно від віку і статі.

До сих пір археологи ідентифікували понад 300 останків жінок-войовниць, похованих разом з їх кіньми і зброєю. Причому з кожним роком їх знаходять все більше і більше.

Варто відзначити, що скіфи були єдиним суспільством, де жінки брали участь у військових діях і полюванні, так само як і греки не були єдиним народом, що розповідає історію про амазонок.

"Вигадані і реальні розповіді про жінок схожих на амазонок були і в Стародавньому Римі, Єгипті, Північній Африці, Аравії, Месопотамії, Персії, Центральної Азії, Індії та Китаї. А жінки, що брали участь у війні існували в культурах по всьому світу", — підсумувала майор.