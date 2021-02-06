Ученые рассказали о существовании амазонок в реальности

Ранее историки считали, что амазонки это лишь выдумка, однако многочисленные женские скелеты с боевыми ранениями говорят об обратном.

В древнегреческой мифологии существовали амазонки — жестокие женщины-воительницы, обитавшие на обширной территории вокруг Черного моря, известной как Скифия, пишет Live Science.

Но были ли они реальными людьми или такими же вымышленными персонажами, как Афродита и Ясон?

Изначально современные историки предполагали, что амазонки, впервые описанные поэтом Гомером в 8 веке до н.э, были всего лишь фантазией. Однако в 1990-х годах, археологи начали находить древние женские скелеты, захороненные в могилах воинов.

Некоторые из них имели боевые ранения. К примеру, наконечники стрел, торчащие из костей, которые были похоронены с оружием, напоминающее изображение орудия амазонок в древнегреческом искусстве.

"Благодаря археологии мы теперь знаем, что мифы об амазонках, когда-то считавшиеся выдумкой, содержат точные сведения о женщинах степных кочевниках, которые были историческими аналогами мифических амазонок", — говорит Адриенна Майор, научный сотрудник Стэнфордского университета.

Эти кочевые воительницы были частью древней группы племен, известных как скифы, которые мастерски владели стрельбой из лука и ездили верхом. Скифы проживали примерно с 700 года до н.э до 500 года н.э. на огромной территории в евразийской степи, простирающейся от Черного моря до Китая.

Они имели довольно специфический вкус, любили пить неразбавленное вино (в отличие от греков, смешивающих его с водой), перебродившее кобылье молоко и даже курить коноплю.

Само их общество было разнообразным, к нему принадлежали как мужчины, так и женщины, которые иногда присоединялись к охоте и сражениям.

"Приятно осознавать, что девушки и женщины, проживающие в степях, умели ездить верхом на лошадях и стрелять из лука наравне с мужчинами", — отмечает Майор.

Это можно объяснить тем, что для небольшой группы, которая движется по суровым степным землям и находится под постоянной угрозой врагов, имело смысл использовать любую силу, независимо от возраста и пола.

До сих пор археологи идентифицировали более 300 останков женщин-воительниц, похороненных вместе с их лошадьми и оружием. Причем с каждым годом их находят все больше и больше.

Стоит отметить, что скифы не были единственным обществом, где женщины участвовали в военных действиях и охоте, так же как и греки не были единственным народом, рассказывающим истории об амазонках.

"Выдуманные и реальные рассказы о женщинах похожих на амазонок были и в Древнем Риме, Египте, Северной Африке, Аравии, Месопотамии, Персии, Центральной Азии, Индии и Китае. А женщины, участвовавшие в войне существовали в культурах по всему миру", — подытожила Майор.