Найдивніші судові позови: місто "імені Бетмена", місячний пил та обрізки волосся астронавта

Об'єднані Арабські Емірати заявили про створення космічного суду для врегулювання комерційних суперечок у космічній галузі. Передбачається, що в суді можна буде вирішити питання про покупку супутників або розв'язати конфлікт у разі зіткненні пристроїв на орбіті. Фокус розповідає про цікаві та незвичайні судові справи поки що тут, на Землі.

Безцінний локон

[ + – ] Волосся Ніла Армстронга стало предметом розгляду Фото: Getty Images

Астронавт Ніл Армстронг у 2005 році подав до суду позов на свого перукаря через те, що той продав його волосся. Покупцем став відомий колекціонер Резнікофф, який запропонував вийти із ситуації таким чином: відрізане волосся Армстронга він не віддасть, хоча астронавт того вимагав, але замість цього внесе $3 тис. у благодійний фонд для хворих дітей та зробить це від імені Армстронга. Власне перукареві запропонувати було нічого — виручені гроші за такий безцінний лот він витратив на оплату комунальних послуг. На цьому справа припинилася.

На благо всесвітнього балансу

У 2005 році NASA отримало позов від російської астрологині Марини Бай. Позивачка вимагала компенсацію $200 млн за те, що агентство порушило природний баланс сил у Всесвіті. За твердженням астрологині, запустивши космічний зонд Deep Impact, NASA зробило терористичний акт. Зонд повинен був зіткнутися з кометою і після вибуху взяти проби речовини. У цій справі навіть відбулися слухання в російському суді, але зрештою позов відхилили.

[ + – ] NASA ледь не підірвало основи світобудови, стверджувала Марина Бай Фото: Getty Images

• Марина Бай вимагала від NASA $ 310 млн компенсації за страждання, завдані діяльністю вчених. Саме таку суму аерокосмічне агентство витратило на проект космічного зонда.

Батман проти Бетмена

Мер турецького міста Батмана (Batman) Хусейн Калкан у 2008 році подавав до суду на Крістофера Нолана. Він звинуватив режисера в незаконному використанні назви очолюваного ним міста в трилогії про Бетмена. На думку чиновника, Нолан даремно не подзвонив йому або місцевим жителям і не попросив дозволу на використання імені їхнього міста в фільмі. Позов відхилили.

[ + – ] У Туреччині — Батман, у Готемі — Бетмен

• На днях актор Тімоті Херлі подав до суду на стрімінговий сервіс Netflix через те, що на заході, присвяченому серіалу "Дуже дивні справи", не дотримувалися заходів щодо стримування поширення коронавірусу. Актор побоювався заразитися COVID-19 на репетиціях, а зрештою втратив роботу.

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• Після виходу мультиплікаційного фільму "Король Лев" біолог, який спеціалізується на вивченні гієн, подав до суду на студію Діснея через те, що вони зобразили гієн лиходіями. Позов відхилили.

Місячний пил від Армстронга

У 2018 році Лаура Мюррей Чикко подала на NASA до суду, щоб зберегти флакон із місячним пилом. Ще в 10-річному віці вона отримала його від Ніла Армстронга. Перша людина, яка ступила на Місяць, була знайома з батьком Лаури — Томом Мюрреєм. Експертиза "пилу" показала наявність земного грунту, що не заперечує місячне походження речовини, але й не є таким вже цінним предметом для судових суперечок. NASA не відповіло на позов, і Лаура Чикко залишилася власницею флакона з місячним пилом.

[ + – ] Місячний пил у пробірці

• У 2017 році відбувся суд між NASA та американкою Іллінойс Ненсі Лі Карлсон. Жінка придбала сумку, яка містила рештки місячного пилу, на державному аукціоні, куди аксесуар потрапив помилково. Вона надіслала її в NASA для перевірки автентичності. Впізнавши сумку, представники агентства не захотіли її повертати. Однак суд ухвалив рішення на користь покупниці та повернув їй покупку.