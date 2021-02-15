Самые странные судебные иски: город “имени Бэтмена”, лунная пыль и обрезки волос астронавта

Объединенные Арабские Эмираты заявили о создании космического суда для урегулирования коммерческих споров в космической отрасли. Предполагается, что в суде можно будет решить вопрос о покупке спутников или разрешить конфликт при столкновении устройств на орбите. Фокус рассказывает об интересных и необычных судебных делах пока еще здесь, на Земле.

Бесценный локон

[ + – ] Волосы Нила Армстронга стали предметом разбирательства Фото: Getty Images

Астронавт Нил Армстронг в 2005 году подал в суд иск на своего парикмахера из-за того, что тот продал его волосы. Покупателем стал известный коллекционер Резникофф, который предложил выйти из ситуации следующим образом: отстриженные волосы Армстронга он не отдаст, хотя астронавт того требовал, но вместо этого внесет $3 тыс. в благотворительный фонд для больных детей и сделает это от имени Армстронга. Самому парикмахеру предложить было нечего — вырученные деньги за такой бесценный лот он потратил на оплату коммунальных услуг. На этом дело прекратилось.

Во благо вселенского баланса

В 2005 году NASA получило иск от российского астролога Марины Бай. Истец требовала компенсацию $200 млн за то, что агентство нарушило естественный баланс сил во Вселенной. По утверждению астролога, запустив космический зонд Deep Impact, NASA совершило террористический акт. Зонд должен был столкнуться с кометой и после взрыва взять пробы вещества. По данному делу даже состоялись слушания в российском суде, но в итоге иск отклонили..

[ + – ] NASA чуть не подорвало основы мироздания, утверждала Марина Бай Фото: Getty Images

• Марина Бай требовала от NASA $310 млн компенсации за страдания, нанесенные деятельностью ученых. Именно такую сумму аэрокосмическое агентство потратило на проект космического зонда.

Батман против Бэтмена

Мэр турецкого города Батмана (Batman) Хусейн Калкан в 2008 году подавал в суд на Кристофера Нолана. Он обвинил режиссера в незаконном использовании названия возглавляемого им города в трилогии о Бэтмене. По мнению чиновника, Нолан зря не позвонил ему или местным жителям и не попросил разрешения на использование имени их города в фильме. Иск отклонили.

[ + – ] В Турции — Батман, в Готэме — Бэтмен

• На днях актер Тимоти Херл подал в суд на стриминговый сервис Netflix из-за того, что на мероприятии, посвященном сериалу "Очень странные дела", не соблюдались меры по сдерживанию распространения коронавируса. Актер опасался заразиться COVID-19 на репетициях, а в итоге лишился работы.

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• После выхода мультипликационного фильма "Король Лев" биолог, специализирующийся на изучении гиен, подал в суд на студию Диснея из-за того, что они изобразили гиен злодеями. Иск отклонили.

Лунная пыль от Армстронга

В 2018 году Лаура Мюррей Чикко подала на NASA в суд, чтобы сохранить флакон с лунной пылью. Еще в 10-летнем возрасте она получила его от Нила Армстронга. Первый человек, ступивший на Луну, был знаком с отцом Лауры — Томом Мюрреем. Экспертиза "пыли" показала наличие земного грунта, что не исключает лунного происхождения вещества, но и не является таким уж ценным предметом для судебных споров. NASA не ответило на иск, и Лаура Чикко осталась обладательницей флакона с лунной пылью.

[ + – ] Лунная пыль в пробирке

• В 2017 году состоялся суд между NASA и американкой Иллинойс Нэнси Ли Карлсон. Женщина приобрела сумку, содержавшую следы лунной пыли, на государственном аукционе, куда аксессуар попал по ошибке. Она отправила ее в NASA для проверки подлинности. Опознав сумку, представители агентства не захотели ее возвращать. Однако суд принял решение в пользу покупательницы и вернул ей приобретение.