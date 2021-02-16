Плутанина епохи. Скелет знайденого в Юті "дикого" копитного насправді належить звичайному коню

Плутанина сталася через те, що корінні жителі поховали коня в ямі, оточеній озерними відкладеннями, віком від 14 тис. до 16 тис. років тому.

Нове дослідження вчених показало, що скелетних останків "дикого" коня, знайденого у великому давньому озері в штаті Юта, яким приписують 16 тис. років (період останнього льодовикового періоду) насправді не більше 340 років, пише Live Science.

Кістки, виявлені ландшафтними дизайнерами у 2018 році в місті Ліхай, штат Юта, спочатку датувалися періодом, який закінчився приблизно 11 700 років тому. Однак проаналізувавши останки кобили, учені зрозуміли, що копитний звір насправді був домашній конем, який жив набагато пізніше.

Початковий вік останків коня припускав, що ця кобила була дикою. Такі коні жили в Північній Америці приблизно від 50 млн. до 10 тис. років тому, зникнувши приблизно в той же час, коли вимерли інші великі тварини, включаючи мамонтів, гігантських короткомордих ведмедів, жахливих вовків і гігантських лінивців у кінці останнього льодовикового періоду.

Фото: William Taylor

Однак нові знахідки припускають, що цей кінь, який помер у віці 12 років, був насправді домашнім. Його почали розводити ще в пост-Колумбові часи, після того як іспанці завезли домашнього коня (Equus caballus) в Америку, починаючи з 16 століття. Багато корінних народів, що жили в Північній і Південній Америці, швидко інтегрували цих європейських коней у свою культуру й економіку.

Ця кобила, відома як кінь Ліхай, не була винятком. Швидше всього, її ростили, доглядали і використовували для їзди корінні жителі, які жили на території нинішньої Юти.

"Структурні останки кобили Ліхай підтверджують ранні відносини між корінними народами і кіньми, докази, які говорять нам про факти, які не написані в жодній європейській книзі", — говорить провідний автор дослідження Вільям Тейлор, доцент антропології в Колорадському університеті в Боулдері.

Плутанина епохи

Фото: William Taylor

Плутанина сталася через те, що корінні жителі поховали коня в ямі, оточеній озерними відкладеннями, віком від 14 тис. до 16 тис. років тому.

Однак вивчаючи анатомію і ДНК коня, а також використовуючи радіовуглецеве датування його кісток, учені з'ясували, що кобила жила зовсім нещодавно.

"Оскільки зразок радіовуглецю не дав точного результату, ми можемо тільки сказати, що цей кінь помер десь після 1680 року, ймовірно, до того, як європейські поселенці назавжди переселилися в регіон Великого Солоного озера в середині 19 століття", — зазначив Тейлор.

Фото: William Taylor

Крім того, Тейлор і його колеги виявили переломи на хребті кобили, які припускають, що хтось неодноразово їздив на ній або без сідла, або з м'якою подушкою, б'ючись об нижню частину її спини.

"Ці переломи є свого роду особливістю, яка досить рідко зустрічається в диких тварин. Придивившись ближче, ми виявили ще й артрит. Генетичні дані допомогли нам підтвердити ідею, що кобила була насправді домашнім конем, а не диким копитним останнього льодовикового періоду", — додає Тейлор.

Незважаючи на травми кобили, люди про неї дбали, можливо, тому, що хотіли схрестити її з місцевими кіньми. Крім того, аналіз ізотопів (різновид елемента) в зубній емалі коня показав, що він пив воду і харчувався рослинністю в районі Восач-Фронт у штаті Юта, припускаючи, що за конем доглядали і виховували його локально, недалеко від того місця, де він був знайдений.