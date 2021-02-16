Путаница эпохи. Скелет найденного в Юте "дикого" копытного на самом деле принадлежит обычной лошади

Путаница произошла из-за того, что коренные жители похоронили лошадь в яме, окруженной озерными отложениями, возрастом от 14 тыс. до 16 тыс. лет назад.

Новое исследование ученых показало, что скелетным останкам "дикой" лошади, найденным в большом древнем озере в штате Юта, которым приписывают 16 тыс. лет (период последнего ледникового периода) на самом деле не более 340 лет, пишет Live Science.

Кости, обнаруженные ландшафтными дизайнерами в 2018 году в городе Лихай, штат Юта, изначально датировались периодом, который закончился примерно 11 700 лет назад. Однако проанализировав останки кобыли, ученые поняли, что копытный зверь на самом деле был домашней лошадью, которая жила гораздо позже.

Первоначальный возраст останков лошади предполагал, что эта кобыла была дикой. Такие лошади жили в Северной Америке примерно от 50 млн. до 10 тыс. лет назад, исчезнув примерно в то же время, когда вымерли другие крупные животные, включая мамонтов, гигантских короткомордых медведей, ужасных волков и гигантских ленивцев в конце последнего ледникового периода.

Фото: William Taylor

Однако новые находки предполагают, что эта лошадь, которая умерла в возрасте 12 лет, была на самом деле домашней. Ее начали разводить еще в пост-колумбовые времена, после того как испанцы завезли домашнюю лошадь (Equus caballus) в Америку, начиная с 16 века. Многие коренные народы, жившие в Северной и Южной Америке, быстро интегрировали этих европейских лошадей в свою культуру и экономику.

Эта кобыла, известная как лошадь Лихай, не была исключением. Скорее всего, ее растили, ухаживали и использовали для езды коренные жители, жившие на территории нынешней Юты.

"Скелетные останки кобылы Лихай подтверждают ранние отношения между коренными народами и лошадьми, доказательства, которые говорят нам о фактах, не написанных ни в одной европейской книге", — говорит ведущий автор исследования Уильям Тейлор, доцент антропологии в Колорадском университете в Боулдере.

Путаница эпохи

Фото: William Taylor

Путаница произошла из-за того, что коренные жители похоронили лошадь в яме, окруженной озерными отложениями, возрастом от 14 тыс. до 16 тыс. лет назад.

Однако изучая анатомию и ДНК лошади, а также используя радиоуглеродное датирование ее костей, ученые выяснили, что кобыла жила совсем недавно.

"Поскольку образец радиоуглерода не дал точного результата, мы можем только сказать, что эта лошадь умерла где-то после 1680 года, вероятно, до того, как европейские поселенцы навсегда переселились в регион Большего Соленого озера в середине 19 века", — отметил Тейлор.

Фото: William Taylor

Кроме того, Тейлор и его коллеги обнаружили переломы на позвоночнике кобылы, которые предполагают, что кто-то неоднократно ездил на ней либо без седла, либо с мягкой подушкой, ударяясь о нижнюю часть ее спины.

"Эти переломы являются своего рода особенностью, которая довольно редко встречается у диких животных. Присмотревшись поближе, мы обнаружили еще и артрит. Генетические данные помогли нам подтвердить идею, что кобыла была на самом деле домашней лошадью, а не диким копытным последнего ледникового периода", — добавляет Тейлор.

Несмотря на травмы кобылы, люди о ней заботились, возможно, потому, что хотели скрестить ее с местными жеребцами. Кроме того, анализ изотопов (разновидность элемента) в зубной эмали лошади показал, что она пила воду и питалась растительностью в районе Уосатч-Фронт в штате Юта, предполагая, что за лошадью ухаживали и растили ее локально, недалеко от того места, где она была найдена.