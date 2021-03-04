В ізраїльському зоопарку знайшли давньоримські саркофаги (фото)

Кам'яні труни були раніше перенесені на територію зоопарку і забуті на 25 років.

Два стародавні кам'яні саркофаги, в яких могла бути похована подружня пара, були знайдені на території парку дикої природи Рамат-Ган в околицях Тель-Авіва, Ізраїль, пише Live Science.

Їх вік становить приблизно 1800 років, і належать вони до періоду правління Римської імперії. Саркофаги (або кам'яні труни) знайшли в середині лютого. Вони були заховані біля вольєрів для жирафів, слонів і пташиного розплідника.

Археологи, які прибули на місце, з'ясували, що саркофаги знайшли повторно. Вперше вони були знайдені приблизно 25 років тому під час будівництва нової автостоянки. Їх викопали, перенесли в інше місце, а потім благополучно про них забули, поки знову не знайшли під час роботи над новою прибудовою для зоопарку.

"Це два парні, однакові саркофаги, декоровані гірляндами і дисками", — зазначає Узі Ротштейн, співробітник Управління старовини Ізраїлю (IAA).

Той факт, що труни мали однакове зовнішнє оформлення змусило вчених задуматися про те, що вони були зроблені для подвійного поховання, швидше за все, для подружньої пари.

[ + – ] Стародавні труни були оточені вольєрами для тварин протягом багатьох років, але тепер їх перемістили у відділення національних скарбів Ізраїлю. Фото: Yola Schwartz/IAA

Експерти вважають, що саркофаги призначалися для людей неєврейського походження і високого соціального статусу в період, коли домінанатним у регіоні було велике портове місто Яффа, а столиця римської провінції Кесарія перебувала приблизно в 32 км на північ від місця знайдення знахідки.

Зараз же археологи помістили саркофаги на зберігання до найближчого відділення національних скарбів Ізраїлю.

Несподівана знахідка

Сафарі-парк Рамат-Ган був побудований на місці невеликого зоопарку, заснованого в 1958 році і відкритого в 1974, на той момент з найбільшою на Близькому Сході колекцією диких тварин, які перебувають під опікою людини. Сьогодні в сафарі-парку площею 100 га живуть зебри, леви, жирафи, слони, бегемоти та інші тварини.

Згідно із заявою IAA, будівельники, які розчищали землю для нової прибудови ветеринарної лікарні, побачили кришки двох кам'яних трун, які стирчать із землі. Прибравши зарості, що закривали труни, і розчистивши пісок, вони зрозуміли, що знахідка є історичною цінністю, тому поінформували адміністрацію парку, яка зв'язалася з Ротштейном та його колегами.

Ротштейн сказав, що вони були вражені, побачивши такі древні артефакти в парку дикої природи, і що підрядник, який вперше знайшов їх 25 років тому, ймовірно, не усвідомлював їх значення.

"Будівельники розчистили саркофаги і просто прибрали їх у сторону, зовсім не уявляючи, з чим мають справу", — підкреслив учений.

[ + – ] Саркофаги були вперше знайдені 25 років тому, але після перевезення про них забули. Фото: Yola Schwartz/IAA

Саркофаги виготовлені з каменю, який доставили, швидше за все, з юдейських пагорбів, або ж із Самарії. Не заперечують, що майстер намагався зробити репліку престижних у ті часи саркофагів із дорогого проконеського мармуру, який добували на турецькому острові Мармара.

Стіни і кришки кам'яних трун прикрашають гірлянди кам'яних квітів, а також символічні диски, які вирізали як захисні символи для супроводу душі в її потойбічне життя. На медальйонах овальної форми, залишених у камені між гірляндами, повинні були вирізати виноградні грона — ще один традиційний римський мотив. Однак з якихось причин робота над виробами не була закінчена.

Римське правління

Місцевість, де були знайдені труни, перейшла під контроль Римської імперії в 63 році до н.е., після того як під час Третьої Мітридатичної війни, римські легіони під командуванням генерала Гнея Помпея Магнуса (або Помпея Великого) розгромили війська правлячого королівства Понта.

Спочатку римляни керували цим регіоном як частиною провінції Сирія. Там вони, під час правління Ірода I Великого в 37 році до н. е., заснували залежне князівство Іудея, назване на честь стародавнього ізраїльського царства Іудеї.

Через кілька років після смерті Ірода, у 1 році до н. е., імператор Август скинув непопулярного сина Ірода Архелая, і регіон став безпосередньо контролюватися Римом як провінція Іудея.

Фото: Yola Schwartz/IAA

У такому статусі територія проіснувала до 132 року н. е., коли євреї підняли повстання, відоме як повстання Бар-Кохби, і спробували створити незалежну іудейську держава.

Однак повстання було придушене римлянами, і в 135 році імператор Адріан вирішив стерти назву Іудея з карти, перейменувавши провінцію Сирія на Палестину, на честь філістимлян — народу, який правив цими землями багато століть тому.

Сафарі-парк Рамат-Ган знаходиться недалеко від біблійного міста Бенеберак, мала батьківщина мудреця Аківи бен-Йосефа — духовного вождя повстання Бар-Кохби, страченого римлянами в 135 році.

"Можливо, саркофаги пов'язані з древнім містом, а може, і ні. Саркофаг — сам собою рідкісна знахідка, а вже на початковому місці — особливо", — уклав Ротштейн.