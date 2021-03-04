В израильском зоопарке обнаружили древнеримские саркофаги (фото)

Каменные гробы были ранее перенесены на территорию зоопарка и забыты на 25 лет.

Два древних каменных саркофага, в которых могла быть похоронена супружеская пара, были найдены на территории парка дикой природы Рамат-Ган в окрестностях Тель-Авива, Израиль, пишет Live Science.

Их возраст составляет примерно 1800 лет, и относятся они к периоду правления Римской империи. Саркофаги (или каменные гробы) обнаружили в середине февраля. Они были спрятаны возле вольеров для жирафов, слонов и птичьего питомника.

Археологи, которые прибыли на место, выяснили, что саркофаги нашли повторно. Впервые они были обнаружены около 25 лет назад во время строительства новой автостоянки. Их выкопали, перенесли в другое место, а затем благополучно о них забыли, пока вновь не нашли во время работы над новой пристройкой для зоопарка.

"Это два парных, одинаковых саркофага, декорированных гирляндами и дисками", — отмечает Узи Ротштейн, сотрудник Управления древностей Израиля (IAA).

Тот факт, что гробы имели одинаковое внешнее оформление заставило ученых задуматься о том, что они были сделаны для двойного захоронения, скорее всего, для супружеской пары.

[ + – ] Древние гробы были окружены вольерами для животных в течение многих лет, но теперь их переместили в отделение национальных сокровищ Израиля. Фото: Yola Schwartz/IAA

Эксперты считают, что саркофаги предназначались для людей нееврейского происхождения и высокого социального статуса в период, когда доминирующим в регионе был крупный портовый город Яффа, а столица римской провинции Кесария находилась примерно в 32 км к северу от места обнаружения находки.

Сейчас же археологи поместили саркофаги на хранение в ближайшее отделение национальных сокровищ Израиля.

Неожиданная находка

Сафари-парк Рамат-Ган был построен на месте небольшого зоопарка, основанного в 1958 году и открытого в 1974, на тот момент с самой большой на Ближнем Востоке коллекцией диких животных, находящихся под опекой человека. Сегодня в сафари-парке площадью 100 га обитают зебры, львы, жирафы, слоны, бегемоты и другие животные.

Согласно заявлению IAA, строители, расчищавшие землю для новой пристройки ветеринарной больницы, увидели крышки двух каменных гробов, выступающих из земли. Убрав заросли, закрывавшие гробы, и расчистив песок, они поняли, что находка представляет собой историческую ценность, поэтому проинформировали администрацию парка, которая связалась с Ротштейном и его коллегами.

Ротштейн сказал, что они были поражены, увидев такие древние артефакты в парке дикой природы, и что подрядчик, который впервые обнаружил их 25 лет назад, вероятно, не осознавал их значения.

"Строители расчистили саркофаги и просто убрали их в сторону, совершенно не представляя, с чем имеет дело", — подчеркнул ученый.

[ + – ] Саркофаги были впервые обнаружены 25 лет назад, но после перевозки о них забыли. Фото: Yola Schwartz/IAA

Саркофаги изготовлены из камня, который доставили, скорее всего, с Иудейских холмов, или же из Самарии. Не исключено, что мастер пытался сделать реплику престижных в те времена саркофагов из дорогостоящего проконнесского мрамора, который добывали на турецком острове Мармара.

Стены и крышки каменных гробов украшают гирлянды каменных цветов, а также символические диски, которые вырезали как защитные символы для сопровождения души в ее загробную жизнь. На медальонах овальной формы, оставленных в камне между гирляндами, должны были вырезать виноградные грозди — еще один традиционный римский мотив. Однако по каким-то причинам работа над изделиями не была закончена.

Римское правление

Местность, где были найдены гробы, перешла под контроль расширяющейся Римской империи в 63 году до н.э, после того как во время Третьей Митридатической войны, римские легионы под командованием генерала Гнея Помпея Магнуса (или Помпея Великого) разгромили войска правившего королевства Понта.

Изначально римляне управляли этим регионом как частью провинции Сирия. Там они, во время правления Ирода I Великого в 37 году до н. э., основали зависимое княжество Иудея, названного в честь древнего израильского царства Иудеи.

Через несколько лет после смерти Ирода, в 1 году до н.э, император Август сверг непопулярного сына Ирода Архелая, и регион стал непосредственно контролироваться Римом как провинция Иудея.

Фото: Yola Schwartz/IAA

В таком статусе территория просуществовала до 132 года н.э., когда евреи подняли восстание, известное как восстание Бар-Кохбы, и попытались создать независимое иудейское государство.

Однако восстание было подавлено римлянами, и в 135 году император Адриан решил стереть название Иудея с карты, переименовав провинцию Сирия на Палестину, в честь филистимлян — народа, который правил этими землями много столетий назад.

Сафари-парк Рамат-Ган находится недалеко от библейского города Бенеберак, малая родина мудреца Акивы бен Йосефа — духовного вождя восстания Бар-Кохбы, казненного римлянами в 135 г.

"Может быть, саркофаги связаны с древним городом, а может быть, и нет. Саркофаги — сама по себе редкая находка, а уж на первоначальном месте — особенно", — заключил Ротштейн.