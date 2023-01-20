Оскорбил хасидов и говорил о "десатанизации" Украины: Путин уволил помощника Патрушева

Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов написал статью о "неоязычестве" в Украине, в которой назвал иудеев "сектантами".

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Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов был уволен с должности после того, как написал статью, в которой хасиды называются "сектантами", пытающимися установить "превосходство над всеми нациями". Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в пятницу, 20 января.

"Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.

[ + – ] Указ Путина об увольнении Павлова

Известно, что Павлов в октябре написал для издания "Аргументы и факты" статью о "неоязыческих культах" в Украине, к последователям которых он отнес бывшего и.о. президента Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. В частности, российский чиновник назвал движение "Хабад", легитимную школу иудаизма, "сектой", целью которой, по его словам, является установление "превосходства над всеми нациями и народами".

Помимо этого Павлов заявил, что актуальным вопросом является проведение "десатанизации" Украины, а также обвинил Киев в "запрете настоящих ценностей, которые несут православная вера, ислам и иуадаизм".

После этого на Павлова в Следственный комитет РФ пожаловался Российский еврейский конгресс, а главный раввин РФ Берл Лазар назвал тезисы помощника секретаря Совбеза "вульгарным антисемитским бредом".

В результате секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось публично оправдываться за своего подопечного.

"В… статье помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации А.А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями… Данная трактовка отражает личную точку зрения А.А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации", — заявил Патрушев, добавив, что с автором статьи "проведена работа".

Напомним, в прошлом году противоречивыми заявлениями о религии запомнился и заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ноябре бывший президент России в очередной раз напомнил, что у РФ есть оружие, чтобы "отправить всех врагов в геенну огненную", а главная цель Москвы заключается в том, чтобы "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис".

В свою очередь президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в конце прошлого года заявил, что война в Украине ведется против "сатанизма, нацизма и фашизма".