Образив хасидів і говорив про "десатанізацію" України: Путін звільнив помічника Патрушева

Помічник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Павлов написав статтю про "неоязичництво" в Україні, де назвав юдеїв "сектантами".

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Помічника секретаря Ради безпеки РФ Олексія Павлова звільнили з посади після того, як він написав статтю, де хасиди називаються "сектантами", що намагаються встановити "зверхність над усіма націями". Відповідний указ президент Росії Володимир Путін підписав у п'ятницю, 20 січня.

"Звільнити Павлова Олексія Анатолійовича з посади помічника секретаря Ради безпеки Російської Федерації", — йдеться в документі.

[ + – ] Указ Путіна про звільнення Павлова

Відомо, що Павлов у жовтні написав для видання "Аргументи і факти" статтю про "неоязичницькі культи" в Україні, до послідовників яких він відніс колишнього в.о. президента Олександра Турчинова, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка та бізнесменів Ігоря Коломойського й Віктора Пінчука. Зокрема, російський чиновник назвав рух "Хабад", легітимну школу юдаїзму, "сектою", метою якої, за його словами, є встановлення "переваги над усіма націями та народами".

Крім цього, Павлов заявив, що актуальним питанням є проведення "десатанізації" України, а також звинуватив Київ у "забороні справжніх цінностей, які несуть православна віра, іслам і юдаїзм".

Після цього на Павлова до Слідчого комітету РФ поскаржився Російський єврейський конгрес, а головний рабин РФ Берл Лазар назвав тези помічника секретаря Ради безпеки "вульгарним антисемітським маренням".

У результаті секретареві Ради безпеки Миколі Патрушеву довелося публічно виправдовуватися за свого підопічного.

"У статті помічника Секретаря Ради Безпеки Російської Федерації О.О. Павлова містилися помилкові рядки про любавицьких хасидів. Прошу пробачення в читачів... Це трактування відображає особисту точку зору О.О. Павлова та в жодному разі не є офіційною позицією Ради Безпеки Російської Федерації", — заявив Патрушев, додавши, що з автором статті "проведено роботу".

Нагадаємо, минулого року суперечливими заявами про релігію запам'ятався й заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У листопаді колишній президент Росії вкотре нагадав, що РФ має зброю, щоб "відправити всіх ворогів у геєну вогненну", а головна мета Москви полягає в тому, щоб "зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використав — Сатана, Люцифер чи ібліс".

Зі свого боку, президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров наприкінці минулого року заявив, що війна в Україні ведеться проти "сатанізму, нацизму та фашизму".