Учені виявили фрагменти чужого світу всередині Землі

Загадкові згустки, що плавають у мантії нашої планети, можуть бути залишками мантії давньої Тейї, зіткнення з якою призвело до появи Місяця.

Ці фрагменти є одними з найбільших і дивних структур на Землі: величезні загадкові згустки щільної породи, що ховаються глибоко в найнижчих частинах мантії нашої планети, пише Science Alert.

Дві гігантські маси включають так звані великі області з низькою швидкістю зсуву (LLSVPs), одна з яких була похована під Африкою, а інша — під Тихим океаном.

Ці аномалії настільки величезні, що вони породжують свої власні відхилення. Наприклад, таке велике явище як Південно-атлантична аномалія, яка наразі ослаблює магнітне поле Землі. Що стосується того, як і чому LLSVPs виникли в мантії таким чином, в експертів є багато ідей, проте мало вагомих доказів.

Фото: Universe Today

Ці гігантські згустки існували вже дуже давно, і багато вчених вважають, що вони могли бути частиною Землі ще до гігантського удару, який породив Місяць — давні сліди зіткнення Землі з гіпотетичною планетою Тейя.

Відповідно до цієї гіпотези, Тейя розміром з Марс зіткнулася із Землею близько 4,5 млрд. років тому, при цьому величезний шматок Тейї і/або, можливо, Землі, відколовся і став Місяцем, якого ми знаємо сьогодні. Що стосується іншої частини Тейї, учені не знають, що з нею сталося. Чи була вона зруйнована, чи просто полетіла в космос? Невідомо.

Деякі дослідники припустили, що ядра цих двох первинних планет могли злитися в одне, і що хімічні обміни, викликані цим епічним злиттям, дозволили самому життю процвітати в цьому новоствореному світі.

Тепер вчені повернулися до цих монументальним питань з ще одним припущенням. Згідно з новим моделюванням, проведеним дослідниками з Університету штату Аризона (ASU), LLSVPs можуть являти собою стародавні фрагменти щільної і багатої на залізо мантії Тейї. Вона глибоко занурилася в земну мантію, коли два світи об'єдналися, і була похована там протягом мільярда років.

"Модель ударного формування Місяця є однією з найбільш вивчених, однак прямі докази, що вказують на існування Тейї, залишаються незрозумілими. Мантія Тейї може бути на кілька відсотків щільніша за мантію Землі. Це дозволяє мантійним матеріалами Тейї занурюватися в найнижчу частину земної мантії і накопичуватися в термохімічних скупченнях, які здатні викликати LLSVPs", — пояснюють дослідники на чолі з сейсмологом Цянь Юанем з Університету штату Аризона.

Незважаючи на те, що протягом багатьох років існували припущення про те, що LLSVPs можуть бути інопланетним "сюрпризом", подарованим Тейєю, нове дослідження представляє найбільш сформульоване пояснення.