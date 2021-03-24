Ученые обнаружили фрагменты чужого мира внутри Земли

Загадочные сгустки, плавающие в мантии нашей планеты, могут быть остатками мантии древней Тейи, столкновение с которой привело к появлению Луны.

Эти фрагменты являются одними из самых больших и странных структур на Земле: огромные загадочные сгустки плотной породы, скрывающиеся глубоко в самых нижних частях мантии нашей планеты, пишет Science Alert.

Две гигантские массы включают так называемые крупные области с низкой скоростью сдвига (LLSVPs), одна из которых погребена под Африкой, а другая — под Тихим океаном.

Эти аномалии настолько огромны, что они порождают свои собственные отклонения. Например такое большое явление, как Южно-атлантическая аномалия, которая в настоящее время ослабляет магнитное поле Земли. Что касается того, как и почему LLSVPs возникли в мантии таким образом, у экспертов есть много идей, однако мало веских доказательств.

Фото: Universe Today

Эти гигантские сгустки существовали уже очень давно, и многие ученые считают, что они могли быть частью Земли еще до гигантского удара, породившего Луну — древние следы столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.

Согласно этой гипотезе, Тейя размером с Марс столкнулась с Землей около 4,5 млрд. лет назад, при этом огромный кусок Тейи и/или, возможно, Земли, откололся и стал Луной, которую мы знаем сегодня. Что касается остальной части Тейи, ученые не знают, что с ней случилось. Была ли она разрушена или просто улетела в космоса? Неизвестно.

Некоторые исследователи предположили, что ядра этих двух первичных планет, могли слиться в одно, и что химические обмены, вызванные этим эпическим слиянием, позволили самой жизни процветать в этом новосозданном мире.

Теперь ученые вернулись к этим монументальным вопросам с еще одним предположением. Согласно новому моделированию, проведенному исследователями из Университета штата Аризона (ASU), LLSVPs могут представлять собой древние фрагменты плотной и богатой железом мантии Тейи. Она глубоко погрузилась в земную мантию, когда два развивающихся мира объединились, и была похоронена там в течение миллиарда лет.

"Модель ударного формирования Луны является одной из наиболее изученных, однако прямые доказательства, указывающие на существование Тейя, остаются неясными. Мантия Тейи может быть на несколько процентов плотнее мантии Земли. Это позволяет мантийным материалам Тейи погружаться в самую нижнюю часть земной мантии и накапливаться в термохимические скопления, которые способны вызвать сейсмически наблюдаемые LLSVPs", — объясняют исследователи во главе с сейсмологом Цянь Юанем из Университета штата Аризона.

Несмотря на то, что в течение многих лет существовали предположения о том, что LLSVPs могут быть инопланетным "сюрпризом" подаренным Тейей, новое исследование, представляет наиболее сформулированное объяснение.