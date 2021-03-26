Вчені вважають, що "мертві" інопланетні світи повинні бути вивчені та всіяні життям

Досліджуючи світи, позбавлені життя, експерти могли б точно дізнатися, який відсоток Всесвіту потенційно придатний для життя, а який ні.

Пошук життя у Всесвіті, як правило, зосереджений на населеному середовищі. Але щоб відповісти на питання про межі населеності і про те, як виникли і поширилася живі організми, дослідники повинні розглянути мертві світи і, можливо, навіть (дуже обережно) заповнити їх життям, пише Live Science.

"Біологічне дослідження безживності здається нелогічним, тому що біологія — це вивчення якраз таки життя", — зазначив астробіолог Чарльз Кокелл з Единбурзького університету у Великобританії.

Однак у новому дослідженні вчених, опублікованому в журналі Astrobiology, Кокелл стверджує, що, зосередившись виключно на живих світах, експерти упускають величезну і потенційно "інформативну" частину космосу.

"Величезні простори між планетами, а також палюче Сонце і холодний Місяць позбавлені живих організмів. Навіть Земля, яку ми вважаємо буйною життям, значною мірою для неї непридатна, оскільки біосферою вона заповнена тільки на поверхні, а ось внутрішня її частина майже мертва", — пояснив Кокелл.

Вивчення неживих світів могло б допомогти вченим точно дізнатися, який відсоток Всесвіту потенційно придатний для життя, а який ні. Крім того, таким способом вони могли б зрозуміти, чи є якісь закутки, які або частково порожні, або частково кимось заповнені.

Після того, як організми з'явилися на початку зародження нашої планети, вони, як вважають експерти, розмножилися, щоб заповнити кожне населене середовище, яке вони змогли знайти.

Проте деталі цього процесу досі не до кінця зрозумілі, і Кокелл вважає, що мертві світи можуть забезпечити наукове розуміння фундаментальних питань, таких як межі того, де може існувати життя і як воно колонізує незаселені райони.

Важливо зазначити, що ці світи вчені могли б використовувати для експериментів. Якби вони помістили невелику кількість мікробів на безжиттєве середовище, вони могли б дізнатися, як швидко поширюються організми, а також послідовність, у якій вони це роблять. Крім того, це допомогло б з'ясувати, як живі істоти змінюють місцеву хімію та у підсумку починають спільно еволюціонувати з планетою.

Майбутні астронавти на марсіанській базі можуть виявити найвідповідніші бактерії, які можна помістити на поверхню Червоної планети, щоб зробити її продуктивною для сільськогосподарських культур.

Визначити правильне місце для проведення такого експерименту досить непросто, оскільки не зовсім ясно, які місця у Сонячній системі повністю позбавлені життя. Багато астробіологів вважають, що покриті льодом океани супутників Юпітера та Сатурна — хороші претенденти, однак Кокелл вказує, що деякі середовища можуть бути придатні для життя, але водночас безлюдними.

Таким чином, якщо водні глибини Європи або Енцелада виявляться безжиттєвими, можливо, було б корисно помістити в них бактерії і спостерігати за ними протягом величезного проміжку часу, наприклад, 10 тис років.

Однак Кокелл визнав, що подібні ідеї мають у собі серйозні етичні проблеми, зокрема питання про те, чи маємо ми право змінювати для наших власних цілей планети за межами Землі.

Відповідно до Договору щодо космосу 1967 року, складеним переважно США і Радянським Союзом, та підписаним усіма іншими космічними державами, інші місця в Сонячній системі юридично захищені від забруднення і вторгнення.

Тому Кокелл вважає, що було б важливо переконатися, що той чи інший світ справді позбавлений життя, перш ніж вторгатися і потенційно змінювати його назавжди.