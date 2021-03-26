Ученые считают, что "мертвые" инопланетные миры должны быть изучены и засеяны жизнью

Исследуя безжизненные миры, эксперты могли бы точно узнать, какой процент Вселенной потенциально пригоден для жизни, а какой нет.

Поиск жизни во Вселенной, как правило, сосредоточен на обитаемой среде. Но чтобы ответить на вопросы о пределах обитаемости и о том, как возникли и распространилась живые организмы, исследователи должны рассмотреть мертвые миры и, возможно, даже (очень осторожно) заполнить их жизнью, пишет Live Science.

"Биологическое исследование безжизненности кажется нелогичным, потому что биология — это изучение как раз таки жизни", — отметил астробиолог Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета в Великобритании.

Однако в новом исследовании ученых, опубликованном в журнале Astrobiology, Кокелл утверждает, что, сосредоточившись исключительно на живых мирах, эксперты упускают огромную и потенциально "информативную" часть космоса.

"Огромнейшие пространства между планетами, а также палящее Солнце и холодная Луна лишены живых организмов. Даже Земля, которую мы считаем изобилующей жизнью, в значительной степени для ней непригодна, поскольку биосферой она заполнена только на поверхности, а вот внутрення ее часть почти мертва", — объяснил Кокелл.

Изучение безжизненных миров могло бы помочь ученым точно узнать, какой процент Вселенной потенциально пригоден для жизни, а какой нет. Кроме того, таким способом они могли бы понять, есть ли какие-то закоулки, которые либо частично пусты, либо частично кем-то заполнены.

После того, как организмы появились в начале зарождения нашей планеты, они, как полагают эксперты, размножились, чтобы заполнить каждую обитаемую среду, которую они смогли найти.

Тем не менее детали этого процесса до сих пор не до конца поняты, и Кокелл считает, что мертвые миры могут обеспечить научное понимание фундаментальных вопросов, таких как пределы того, где может существовать жизнь и как она колонизирует необитаемые районы.

Важно отметить, что эти миры ученые могли бы использовать для экспериментов. Если бы они поместили небольшое количество микробов в безжизненную среду, они могли бы узнать, как быстро распространяются организмы, а также последовательность, в которой они это делают. Кроме того, это помогло бы выяснить, как живые существа изменяют местную химию и в конечном итоге начинают совместно эволюционировать с планетой.

Будущие астронавты на марсианской базе могут обнаружить самые подходящие бактерии, которые можно внедрить на поверхность Красной планеты, чтобы сделать ее продуктивной для сельскохозяйственных культур.

Определить правильное место для проведения такого эксперимента достаточно непросто, поскольку не совсем ясно, какие места в Солнечной системе полностью безжизненны. Многие астробиологи считают, что покрытые льдом океаны спутников Юпитера и Сатурна — хорошие претенденты, однако Кокелл указывает, что некоторые среды могут быть пригодны для жизни, но в то же время необитаемыми.

Таким образом, если водные глубины Европы или Энцелада окажутся безжизненными, возможно, было бы полезно поместить в них бактерии и наблюдать за ними в течение огромного промежутка времени, например, 10 тыс. лет.

Однако Кокелл признал, что подобные идеи несут в себе серьезные этические проблемы, в том числе вопрос о том, имеем ли мы право изменять для наших собственных целей планеты за пределами Земли.

В соответствии с Договором по космосу 1967 года, составленным в основном США и Советским Союзом, и подписанным всеми остальными космическими державами, другие места в Солнечной системе юридически защищены от загрязнения и вторжения.

Поэтому Кокелл считает, что было бы важно убедиться, что тот или иной мир действительно лишен жизнь, прежде чем вторгаться и потенциально изменять его навсегда.