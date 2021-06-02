Швидкість обертання Землі змінюється: вчені розповіли, чи варто нам хвилюватися

Деякі експерти припускають, що це може бути пов'язано з таненням льодовиків або накопиченням великої кількості води у водосховищах північної півкулі.

Ми визначаємо день що триває 86 400 секунд або 24 години — час, за який наша планета робить один оборот. Однак Земля обертається не зовсім рівномірно, пише Science Focus.

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Зазвичай обертання Землі сповільнюється, тому тривалість дня збільшується в середньому приблизно на 1,8 мілісекунди за століття. Це означає, що 600 мільйонів років тому доба тривала лише 21 годину.

Різниця в тривалості дня обумовлена декількома факторами, включаючи приливні ефекти Місяця і Сонця, взаємодію ядра і мантії всередині Землі і загальний розподіл маси на планеті. Сейсмічна активність, зледеніння, погода, океани і магнітне поле Землі також можуть впливати на тривалість дня.

У 2020 році вчені зробили вражаюче відкриття. Вони виявили, що замість того, щоб сповільнюватися, Земля почала обертатися швидше. Зараз вона обертається швидше, ніж будь-коли за останні 50 років. Найкоротші 28 днів в історії відбулися у 2020 році.

Поки вчені не зовсім впевнені, що викликає таке збільшення швидкості обертання Землі, але деякі припускають, що це може бути пов'язано з таненням льодовиків протягом 20-го століття або накопиченням великої кількості води у водосховищах північної півкулі.

Однак експерти прогнозують, що це прискорення є тимчасовим ефектом, і в майбутньому Земля знову почне сповільнюватися. Але чи варто нам турбуватися?

Хоча це не вплине на наше повсякденне життя, це може мати серйозні наслідки для таких технологій, як супутники GPS, смартфони, комп'ютери і мережі зв'язку, всі з яких покладаються на надзвичайно точну систему регулювання часу.

Але такі проблеми у підсумку можна подолати, можливо, просто віднімаючи високосну секунду, а не додаючи її. Так що ні, нам не варто турбуватися — якщо тільки скорочення дня не пов'язане з діяльністю людини.