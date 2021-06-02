Скорость вращения Земли меняется: ученые рассказали, стоит ли нам волноваться

Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с таянием ледников или накоплением большого количества воды в водохранилищах северного полушария.

Мы определяем день как 86 400 секунд или 24 часа — время, за которое наша планета совершает один оборот. Однако Земля вращается не совсем равномерно, пишет Science Focus.

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Обычно вращение Земли замедляется, поэтому продолжительность дня увеличивается в среднем примерно на 1,8 миллисекунды за столетие. Это означает, что 600 миллионов лет назад сутки длились всего 21 час.

Разница в продолжительности дня обусловлена несколькими факторами, включая приливные эффекты Луны и Солнца, взаимодействие ядра и мантии внутри Земли и общее распределение массы на планете. Сейсмическая активность, оледенение, погода, океаны и магнитное поле Земли также могут влиять на продолжительность дня.

В 2020 году ученые сделали поразительное открытие. Они обнаружили, что вместо того, чтобы замедляться, Земля начала вращаться быстрее. Сейчас он вращается быстрее, чем когда-либо за последние 50 лет. Самые короткие 28 дней в истории произошли в 2020 году.

Пока ученые не совсем уверены, что вызывает такое увеличение скорости вращения Земли, но некоторые предполагают, что это может быть связано с таянием ледников в течение 20-го века или накоплением большого количества воды в водохранилищах северного полушария.

Однако эксперты прогнозируют, что это ускорение является временным эффектом, и в будущем Земля снова начнет замедляться. Но стоит ли нам беспокоиться?

Хотя это не повлияет на нашу повседневную жизнь, это может иметь серьезные последствия для таких технологий, как спутники GPS, смартфоны, компьютеры и сети связи, все из которых полагаются на чрезвычайно точную систему регулирования времени.

Но такие проблемы в конечном счете преодолимы, возможно, просто вычитая високосную секунду, а не добавляя ее. Так что нет, нам не следует беспокоиться — если только сокращение дня не связано с деятельностью человека.