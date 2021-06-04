Huawei розпочала масове оновлення своїх пристроїв: визначено списки і черговість

Власникам гаджетів пропонується перейти з операційної системи (ОС) Android на фірмову HarmonyOS.

Компанія Huawei 2 червня представила операційну систему HarmonyOS, яка буде використовуватися на дуже різних пристроях: смартфонах, планшетах, комп'ютерах, телевізорах, переносних гаджетах і побутовій техніці. Для нинішніх власників своїх пристроїв компанія підготувала масштабний апдейт.

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У його рамках на новітню HarmonyOS зможуть перейти власники близько 100 моделей смартфонів, планшетів і розумних телевізорів. Деякі з цих пристроїв були представлені ще у 2016 році.

Практично всі ці моделі працюють під управлінням ОС Android, яка вже давно не оновлювалася. Частково це сталося через політику самої Huawei, яка обмежила тимчасові рамки отримання оновлень. Частково поновлення припинені через санкції, які влада США наклала на Huawei. Розробник Android, американська компанія Google, не могла не приєднатися до списку санкційних заходів.

У Huawei стверджують, що перехід на HarmonyOS забезпечить значне збільшення швидкодії порівняно з Android — до 42%. Також йдеться про високий рівень безпеки системи. Підкреслюється, що нова платформа забезпечує безшовну спільну роботу пристроїв різних типів.

Для яких моделей Huawei апдейт уже доступний:

Mate 40;

Mate 40 Pro;

Mate 40 Pro +;

Mate 40 RS Porsche Design;

Mate 40E;

Mate X2;

P40;

P40 4G;

P40 Pro;

P40 Pro Plus;

Mate 30 Pro 4G;

Mate 30 Pro 5G;

Mate 30E Pro 5G;

Mate 30 RS Porsche Design;

Mate 30 4G;

Mate 30 5G;

MatePad Pro WiFi;

MatePad Pro 5G.

Які моделі Huawei отримають апдейт у третьому кварталі 2021 року:

Mate Xs;

Mate 20;

Mate 20 Pro;

Mate 20 RS Porsche Design;

Nova 7 SE 5G;

Nova 7 SE 5G Lohas Edition;

Nova 7 SE 5G Vitality Edition;

Nova 8;

Nova 8 Pro;

Nova 8 Pro 4G;

Nova 7 5G;

Nova 7 Pro 5G;

Nova 6;

Nova 6 5G;

Nova 6 SE;

MatePad 10.8;

MatePad 10.4;

MatePad 5G 10.4.

Які моделі Huawei отримають апдейт у четвертому кварталі 2021 року

Перейти на HarmonyOS зможуть власники смартфонів Honor 30 Series, V30 Series, 20 Series, V20 Series, Honor X10 Series, Honor Magic 2, Honor Tablet 6, X6, Honor Play4, а також володарі таких пристроїв Huawei:

Smart Screen V 55 2021;

Smart Screen V 65 2021;

Smart Screen V 75 2021;

Smart Screen V 85 2021;

Smart Screen S Pro 55;

Smart Screen S Pro 65;

Smart Screen S Pro 75;

Smart Screen S 55;

Smart Screen S 65;

Smart Screen S 75;

Smart Screen X 65;

P30;

Mate 20 X 4G;

Mate 20 X 5G;

Mate X;

P30 Pro;

Nova 5 Pro;

Enjoy 20 Pro 5G;

Enjoy Z 5G;

Enjoy 20 Plus 5G;

Maimang 9;

MediaPad M6 10.8;

MediaPad M6 8.4;

MediaPad M6 Turbo Edition;

Enjoy Tablet 2.

Які моделі Huawei отримають апдейт у першій половині 2022 року

Перейти на нову програмну платформу зможуть користувачі Honor 9 Series, V9 Series, Honor 10 Series, Honor V10 Series, Honor 9X Series, Honor Tablet 5, Honor Play3, а також власники:

Mate 10;

Mate 10 Pro;

Mate 10 Porsche Design;

Mate RS Porsche Design;

P20 Pro;

P20;

Nova 4;

Nova 3;

Nova 5i Pro;

Nova 5z;

Nova 5;

Nova 4e;

Maimang 8;

Enjoy 9S;

Nova 5i;

Enjoy 10 Plus;

Mate 9;

Mate 9 Pro;

Mate 9 Porsche Design;

P10;

P10 Plus;

Nova 2s;

Enjoy 10;

Enjoy 10s;

Enjoy 9 Plus;

Nova 3i;

MediaPad M5 10.8;

MediaPad M5 8.4;

MediaPad M5 Pro 10.8;

MediaPad M5 Youth Edition 10.8;

MediaPad M5 Youth Edition 8;

Enjoy Tablet;

Smart Screen V55i;

Smart Screen V65i;

Smart Screen V 65;

Smart Screen V 65 2019;

Smart Screen V 76 2019.

Нагадаємо, що у квітні Huawei заявила, що планує встановити HarmonyOS на 300 млн пристроїв: 200 млн своїх і 100 млн — сторонніх компаній. Нова ОС розроблена таким чином, що її можна встановити на будь-який Android-пристрій. Так, йшлося про те, що HarmonyOS може бути встановлена на смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu та інших виробників, які наразі працюють під управлінням Android, а ще її адаптують для платформ Qualcomm і MediaTek, що зробить її заміною Android.

Huawei 2 червня презентувала планшет і годинник на власній операційній системі HarmonyOS.