Дивовижні цифри. Вчені дізналися скільки важить вірус SARS-CoV-2 у всьому світі

Вчені підрахували, скільки важать всі частинки вірусу, що викликає Covid-19, які зараз циркулюють у людей по всьому світу.

Згідно з новим дослідженням, якби всі частинки SARS-CoV-2, які зараз циркулюють у людей по всьому світу, були зібрані в одному місці, їх маса була була десь між вагою яблука і вагою однорічної дитини, повідомляє Live Science

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Вчені підрахували, що кожна інфікована людина несе від 10 до 100 мільярдів окремих частинок SARS-CoV-2 на піку свого зараження. Це говорить про те, що всі віруси SARS-CoV-2, які нині заражають людей по всьому світу мають сукупну масу десь між 100 грамами і 10 кілограмами. Однак маленький не означає незначний.

"Якщо поглянути в ширшому історичному контексті, з точки зору впливу, атомна бомба містить менше 100 кг речовини, яка розщеплюється", — говорять Рон Майло і Рон Сендер з Науково-дослідного інституту імені Вейцмана в Ізраїлі. "І все ж подивіться, яку вона створює руйнівну дію".

"Точно так само ми говоримо про крихітну масу вірусів, але вони сіють хаос у всьому світі", — говорять вчені. За даними експертів нині вірус заразив більше 173 мільйонів осіб і вбив понад 3,7 мільйона осіб.

Щоб підрахувати, скільки вірусу може нести кожна інфікована людина, дослідники використовували попередні вимірювання, зроблені на макаках-резус, які показують скільки частинок SARS-CoV-2 вони переносили під час піку інфекції в різних тканинах, які, як відомо, сприйнятливі до вірусу, зокрема в легенях, лімфатичних вузлах і травній системі. Потім вчені помножили кількість вірусних частинок, присутніх на грам тканини у макак-резусів, на масу тканин людини, щоб оцінити кількість вірусних частинок у людей.

З попередніх розрахунків вчені дізналися, що кожна вірусна частка має масу 1 фемтограм (10 в мінус 15 ступені грама). В результаті нових розрахунків вчені дізналися, що кожна людина на піку інфікування несе від 1 до 10 мікрограмів вірусних частинок.

Обробка цих цифр дозволила вченим краще зрозуміти, що відбувається в організмі людини під час хвороби, скільки клітин заражено і як кількість вірусних частинок в організмі співвідноситься зі швидкістю розвитку вірусу.

Потім вчені підрахували, скільки мутацій буде у вірусу під час зараження однієї людини, а також всього населення. Для цього вони використовували дані про те, як часто мутує один нуклеотид аналогічного коронавірусу, помножили отримане число на кількість нуклеотидів в геномі SARS-CoV-2, а потім врахували, скільки разів вірус копіювався сам по собі всередині людини під час зараження.

Вчені виявили, що під час зараження однієї людини вірус накопичує від 0,1 до однієї мутації по всьому геному. З огляду на те, що між зараженнями проходить від 4 до 5 днів, вірус буде мутувати близько трьох разів на місяць, що узгоджується з відомою швидкістю еволюції SARS-CoV-2, кажуть дослідники.

Але вони також виявили великі відмінності в кількості вірусних частинок у інфікованих людей. Це означає, що у деяких заражених людей може бути в мільйони разів більше вірусних частинок, ніж у інших, говорять вчені.

"Ми знаємо, що у тих людей, у кого менше вірусних частинок, менше шансів заразити інших", — говорять Майло і Сендер. "Але поки не ясно, чи поширюють носії більшої кількості вірусних частинок вірус більше, ніж інші".