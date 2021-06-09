Удивительные цифры. Ученые узнали сколько весит вирус SARS-CoV-2 во всем мире

Ученые подсчитали, сколько весят все частицы вируса, вызывающего Covid-19, которые в настоящее время циркулируют у людей по всему миру.

Согласно новому исследованию, если бы все частицы SARS-CoV-2, которые в настоящее время циркулируют у людей по всему миру, были собраны в одном месте, их масса была была где-то между весом яблока и весом годовалого ребенка, сообщает Live Science

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Ученые подсчитали, что каждый инфицированный человек несет от 10 до 100 миллиардов отдельных частиц SARS-CoV-2 на пике своего заражения. Это говорит о том, что все вирусы SARS-CoV-2, которые в настоящее время заражают людей по всему миру имеют совокупную массу где-то между 100 граммами и 10 килограммами. Однако маленький не значит незначительный.

"Если взглянуть в более широком историческом контексте, с точки зрения воздействия, атомная бомба содержит менее 100 кг расщепляющегося вещества", — говорят Рон Майло и Рон Сендер из Научно-исследовательского института мимени Вейцмана в Израиле. "И все же посмотрите, какое она создает разрушительное действие".

"Точно так же мы говорим о крошечной массе вирусов, но они сеют хаос во всем мире", — говорят ученые. По данным экспертов в настоящее время вирус заразил более 173 миллионов человек и убил более 3,7 миллиона человек.

Чтобы подсчитать, сколько вируса может нести каждый инфицированный человек, исследователи использовали предыдущие измерения, сделанные на макаках-резус, которые показывают сколько частиц SARS-CoV-2 они переносили во время пика инфекции в различных тканях, которые, как известно, восприимчивы к вирусу, в том числе в легких, лимфатических узлах и пищеварительной системе. Затем ученые умножили количество вирусных частиц, присутствующих на грамм ткани у макак-резусов, на массу тканей человека, чтобы оценить количество вирусных частиц у людей.

Из предыдущих расчетов ученые узнали, что каждая вирусная частица имеет массу 1 фемтограмм (10 в минус 15 степени грамма). В результате новых расчетов ученые узнали, что каждый человек на пике инфицирования несет от 1 до 10 микрограммов вирусных частиц.

Обработка этих цифр позволила ученым лучше понять, что происходит в организме человека во время болезни, сколько клеток заражено и как количество вирусных частиц в организме соотносится со скоростью развития вируса.

Затем ученые подсчитали, сколько мутаций будет у вируса во время заражения одного человека, а также всего населения. Для этого они использовали данные о том, как часто мутирует один нуклеотид аналогичного коронавируса, умножили полученное число на количество нуклеотидов в геноме SARS-CoV-2, а затем учли, сколько раз вирус копировался сам по себе внутри человека во время заражения.

Ученые обнаружили, что во время заражения одного человека вирус накапливает от 0,1 до одной мутации по всему геному. Учитывая, что между заражениями проходит от 4 до 5 дней, вирус будет мутировать около трех раз в месяц, что согласуется с известной скоростью эволюции SARS-CoV-2, говорят исследователи.

Но они также обнаружили большие различия в количестве вирусных частиц у инфицированных людей. Это означает, что у некоторых зараженных людей может быть в миллионы раз больше вирусных частиц, чем у других, говорят ученые.

"Мы знаем, что у тех людей, у кого меньше вирусных частиц, меньше шансов заразить других", — говорят Майло и Сендер. "Но пока не ясно, распространяют ли носители большего количества вирусных частиц вирус больше, чем другие".