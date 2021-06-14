Гучний нічний гавкіт допоміг вченим відкрити новий вид тварин в Африці

Дослідникам вдалося визначити, що звуки, що видаються деревними даманами, відрізняються від виду до виду.

Гучні крики даманів, дрібних травоїдних ссавців, лунають ночами в лісах Західної і Центральної Африки, але їх звук різниться залежно від місця розташування. Деревні дамани, що живуть між річками Вольта і Нігер, видають гавкіт, відмінний від вереску даманів, що населяють інші регіони лісової зони Африки, повідомляє SciTechDaily

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У новому дослідженні Ліннєєвський у співавторстві з антропологом Еріком Саргісом з Єльського університету виявили, що дамани, які гавкають — це окремий вид цих ссавців. Новий вид, Dendrohyrax interfluvialis, населяє вологі і сухі ліси між двома річками в прибережних районах південно-східної Гани, південного Того і Беніну, а також на південному заході Нігерії.

Вчені зробили відкриття на підставі характерних звуків у поєднанні з анатомічними і генетичними відмінностями, які вони виявили серед популяцій деревних даманів.

"Іноді гострий слух так само важливий, як і гостре око", — говорить Саргис. "Мої співавтори Джон Оутс і Саймон Бердер були в Нігерії у 2009 році, досліджуючи галаго, групу приматів, коли вони помітили, що крики дамана відрізняються на одній стороні Нігеру від іншої. Всі свідоцтва, які ми згодом вивчили, включаючи відмінні звуки, вказують на унікальний вид в лісах між Нігером і Вольтою".

Дорослі деревні дамани зазвичай важать від 2 до 3 кілограмів, розміром з бабака, але вони тісно пов'язані зі слонами і ламантинами. Їх зазвичай вважають нічними тваринами, які живуть на деревах, але їх поведінка виявилася важкою для вивчення, почасти тому, що, на відміну від більшості нічних ссавців в Африці, їх очі не світяться вночі, що ускладнює їх виявлення, кажуть дослідники.

Вчені вивчили 418 записів криків дамана, зроблених в період з 1968 по 2020 рік на 42 ділянках у 12 країнах. Саймон Бердер зробив сонограми на основі 96 найбільш чітких і повних записів, зокрема 34 з популяцій між Нігером і Вольтою і 62 з популяцій деревних даманов в Західній, Центральній та Східній Африці, вимірюючи їх тривалість, частотний діапазон і частоту повторення. Цей аналіз показав, що майже всі крики, записані між річками, були "гучним гавкотом", який відрізнявся від криків, записаних на західній стороні Вольти і східній стороні Нігеру.

Саргис і співавтор Ніл Вудман зі Смітсонівського національного музею природної історії також вивчили черепи 69 дорослих екземплярів дамана з шести музейних колекцій у Європі та Північній Америці. Вони виявили явні відмінності у формі та розмірі черепів у примірників, зібраних між річками і в інших місцях. Дослідження показало, що черепи D. interfluvialis були коротшими і ширшими, ніж черепи їх побратимів з-за меж міжрічкової зони.

Вивчення музейних шкур, трупів даманів, убитих мисливцями, і знімків з фотопасток, отриманих в Гані співавтором Едвардом Віафом, виявило відмінності в кольорі хутра між D. interfluvialis та іншими даманами. Згідно з дослідженням, генетичний аналіз 21 зразка тканини дамана з тропічних лісів Африки показав, що міжрічкові популяції генетично відрізняються від інших видів дамана.

"З'являється все більше свідчень того, що річки Нігер і Вольта є значними біогеографічними бар'єрами для низки ссавців", — говорить Джон Оутс. "Протягом мільйонів років зміни клімату, у міру того, як африканські ліси розширювалися і скорочувалися, нові види могли видозмінятися на ізольованих лісових ділянках, відомих як рефугіуми, а потім вони були обмежені в розселенні великими річками".

Вчені кажуть, що через це в регіоні між Вольтою і Нігером тепер мешкає безліч унікальних видів тварин. Однак дослідники попереджають, що дика природа регіону між Вольтою і Нігером знаходиться під загрозою через велику кількість все ще зростаючого населення.